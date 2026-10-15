Капитуляция Украины не принесёт мира, а вернёт Европу к империализму советского образца — Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что прекращение украинского сопротивления российской агрессии не обеспечит мира, а приведёт к оккупации европейского государства. По её словам, именно продолжение поддержки Украины создаёт условия для настоящих мирных переговоров, пишет УНН.

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Глава итальянского правительства подчеркнула, что у агрессора не будет причин договариваться, если он будет уверен в неизбежной капитуляции противника. Поэтому отказ от помощи Украине, по её убеждению, лишь поощрит дальнейшую агрессию.

Поддержка Украины — это не альтернатива миру. Это то, что делает его возможным — заявила Мелони.

Мелони предупредила о последствиях прекращения украинского сопротивления

Итальянский премьер подчеркнула, что капитуляцию нельзя отождествлять с мирным урегулированием, поскольку она фактически будет означать завоевание территории силой.

Если агрессор может рассчитывать на капитуляцию противника, зачем ему вести переговоры? Но капитуляция — это не мир, а завоевание — подчеркнула она.

По словам Мелони, если бы Украина прекратила обороняться, Европа столкнулась бы не с окончанием войны, а с последствиями оккупации независимого государства.

Если бы Украина завтра перестала защищаться, как многие надеются и предлагают, мы бы не получили мира. Мы бы обсуждали оккупацию европейского государства и возвращение империализма советского образца — заявила премьер-министр Италии.

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