Фото иллюстративное

Министерство иностранных дел Ливии призывает украинские власти предоставить объяснения по поводу поражения российского корвета «Меркурий» вблизи берегов страны, подчеркнув, что продолжение «российско-украинского конфликта» не дает ни одной из сторон права распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать страну как арену для сведения счетов. Об этом говорится в заявлении МИД Ливии, передает УНН.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества с глубокой обеспокоенностью и решительным осуждением следит за заявлениями Президента Украины о проведении военных операций, направленных против российских военных кораблей вблизи города Бенгази. Министерство категорически осуждает проведение любых иностранных военных операций в пределах территории или территориальных вод Ливии - говорится в заявлении МИД.

В министерстве подчеркнули, что суверенитет Ливии, ее территориальная целостность и безопасность ее территориальных вод являются твердо установленными принципами, которые не подлежат компромиссам. Ведомство отметило, что продолжение российско-украинского конфликта не дает ни одной из сторон права распространять свои военные операции на территорию Ливии или использовать суверенное пространство Ливии как арену для сведения счетов, что является нарушением принципов Устава ООН и соответствующих норм международного права.

В этом контексте министерство подчеркивает, что серьезность этих событий выходит за рамки объявленных военных операций и охватывает практики, которые могут проложить путь к превращению портов, национальных объектов и инфраструктуры в пункты военного развертывания или поддержки для иностранных сил за пределами полномочий государства и его легитимных институтов, втягивая таким образом Ливию в международные конфликты, которые не отвечают никаким интересам ливийского народа - добавили в МИД.

В заявлении предупредили, что размещение иностранных сил или предоставление им военных и логистических объектов за пределами официальных рамок Ливии, а также использование гражданских портов и объектов в военных целях представляет прямую угрозу национальной безопасности Ливии, безопасности ее граждан и ее национальным ресурсам.

Министерство также призывает украинские власти предоставить официальные разъяснения относительно характера и масштабов объявленных операций. Оно подчеркивает необходимость проверить все обстоятельства вокруг них, в частности любое потенциальное использование ливийской территории или объектов во время планирования, осуществления или материально-технического обеспечения этих операций, а также принять необходимые дипломатические и правовые меры с учетом результатов расследований - подчеркнули в МИД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября подтвердил операцию, во время которой был потоплен российский корвет «Меркурий» и не только, указав, что все «произошло вблизи берегов Ливии» и что были задействованы «семь морских дронов украинского производства».