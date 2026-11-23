Неявка директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады может иметь серьёзные репутационные последствия для антикоррупционных органов и привести к дальнейшей утрате общественного доверия. В случае пропуска заседания без уважительных причин комиссия имеет право принять решение о применении привода к любому из приглашённых лиц. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат Виталий Федирко.

Детали

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело "Карфаген-2", в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-руководителя СБУ Василия Малюка и бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.

Однако никто из приглашённых в понедельник не явился на заседание ВСК, их повторно вызывают на заседание комиссии, на этот раз им предлагают самостоятельно выбрать удобную дату: 25 ноября, 7 декабря и 11 декабря.

Обязанность являться на ВСК предусмотрена законом

Адвокат Виталий Федирко пояснил, что все, кого вызывают на заседание ВСК, обязаны лично явиться на заседание и дать объяснения, поскольку такая обязанность предусмотрена законом.

Он подчеркнул, что независимость антикоррупционных органов и их особый статус не освобождают руководство НАБУ и САП от участия в парламентском контроле. Делегировать вместо себя представителя руководители также не могут, если ВСК вызывает их лично.

Приглашение ВСК — это не просьба, а официальный вызов в рамках парламентского контроля. Закон прямо предусматривает, что должностные лица органов государственной власти обязаны являться по приглашению следственной комиссии и давать правдивые показания или объяснения относительно известных им обстоятельств. Для директора НАБУ и руководителя САП отдельных исключений, которые позволяли бы им не являться на заседание, нет. Независимость этих органов не освобождает их руководителей от обязанности подотчётности перед парламентом в рамках законно созданной ВСК - пояснил Федирко.

Адвокат добавил, что закон позволяет не разглашать информацию, охраняемую законом, в частности тайну досудебного расследования. Но это не означает, что руководители антикоррупционных органов могут полностью отказаться от ответов на вопросы комиссии.

Вопросы, касающиеся процедур, организации работы, возможных конфликтов интересов, собственного поведения и обстоятельств, которые не являются охраняемой законом тайной, вполне могут быть предметом рассмотрения ВСК. Они должны чётко разграничить, что не могут комментировать, а что обязаны объяснить - заявил он.

ВСК может принять решение о применении привода

Федирко также обратил внимание на предусмотренные законом последствия неявки должностных лиц без уважительных причин.

Если должностное лицо не является на заседание без уважительной причины, комиссия имеет право принять решение о применении привода, исполнение которого обеспечивается Национальной полицией. Кроме того, законодательством предусмотрена ответственность за невыполнение законных требований ВСК. Уважительные причины неявки могут существовать, но о таких обстоятельствах необходимо заранее сообщать комиссии. Сам факт неявки и её причины должны быть надлежащим образом зафиксированы - подчеркнул адвокат.

Молчание может усилить подозрения общества

По мнению адвоката, личное участие директора НАБУ Семёна Кривоноса и руководителя САП Клименко имеет чрезвычайно важное значение.

Сергей Дука публично выдвинул конкретные обвинения в адрес руководителей этих органов. Именно поэтому они должны не просто отмахиваться от этих заявлений или называть их бессмысленными, а прийти и чётко объяснить свою позицию. Молчание или отказ от участия могут восприниматься обществом как попытка избежать ответов или скрыть определённые обстоятельства - считает он.

Федорко добавил, что если вопросы будут касаться частной жизни или членов семьи, закон позволяет проводить закрытые заседания, чтобы защитить права человека и не разглашать частную информацию. Поэтому, по его убеждению, такие обстоятельства не должны становиться поводом для полного ухода от диалога.

«Не нужно оформлять командировку и прятаться». Гончаренко призвал Кривоноса прийти на заседание ВСК и ответить на вопросы

Напомним

В понедельник, 23 ноября, ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения проголосовала за принудительный привод Михаила Федорова на заседание 7 декабря. Исполнение решения возлагается на Национальную полицию.

Председательствующий народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Михаила Федорова трижды надлежащим образом приглашали дать показания Временной следственной комиссии, в частности 31 августа, 4 сентября и 14 сентября.