Председатель ВСК ВР, народный депутат Алексей Гончаренко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос должен лично прийти на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады и ответить на вопросы, которые возникли после заявлений генерал-майора СБУ Сергея Дуки. Называть озвученную информацию «бредом» недостаточно, а демонстративное молчание — это дискредитация НАБУ. Об этом заявил глава ВСК, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Детали

По словам Алексея Гончаренко, заявления Дуки относительно руководства НАБУ и САП требуют ответа от самих руководителей антикоррупционных органов.

«Я удивлен, что они сами мне не позвонили и не попросились на следующее заседание. Не может быть правовым государством то, в котором к одним у нас есть вопросы, а к другим — нет, потому что они „хорошие ребята“. Это как представить себе Сенат США, который вызывает ЦРУ, но не вызывает ФБР, потому что ФБР нравится CNN. Так не бывает. И так не будет», — подчеркнул нардеп.

Отдельно он обратил внимание на личные вопросы относительно директора НАБУ Семена Кривоноса, которые стали предметом публичного обсуждения.

«А теперь личное о Кривоносе. У нас в жизни часто случаются ошибки. У кого-то большие, у кого-то маленькие. У кого-то фатальные. Но прятаться и не давать на них ответы не получится. То, в чем обвиняют Кривоноса, ТРЕБУЕТ ответа главы НАБУ. Нельзя говорить „это — бред“, когда есть уголовное дело, амнистия, мама усыновленного сына дает показания и так далее. Это неправильная история. Скелеты в шкафу — это больно, но их придется доставать, и с ними все равно придется иметь дело», — заявил Гончаренко.

По мнению нардепа, отказ от участия в заседании или молчание руководителя НАБУ вредят репутации самого органа.

«Вот это демонстративное молчание, проявление неуважения к Парламенту, к народу Украины — это и есть ДИСКРЕДИТАЦИЯ НАБУ, а не заседание ВСК. Поэтому прямо сейчас наибольший вред НАБУ наносит именно Семен Кривонос. Он должен прийти. Должен ответить. Должен объяснить», — подчеркнул он.

Гончаренко напомнил, что в свое время был среди 13 народных депутатов, голосовавших против ликвидации независимости НАБУ и САП. Он заявил, что и впредь отстаивает независимость антикоррупционной инфраструктуры.

«Поэтому ждем всех приглашенных на заседании ВСК в понедельник. Не нужно оформлять командировку и прятаться. Это неуважение к Парламенту. Это всегда плохо заканчивается», — добавил Гончаренко.

Контекст

18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело «Карфаген-2», в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого глава ВСК, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-главу СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.

Однако позже в СМИ появилась информация, что директор НАБУ Семен Кривонос не сможет явиться на заседание ВСК в понедельник из-за командировки.

Неявка руководителей НАБУ и САП на заседание ВСК будет выглядеть как попытка избежать ответов или скрыть определённые обстоятельства — адвокат