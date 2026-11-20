«Не нужно оформлять командировку и прятаться». Гончаренко призвал Кривоноса прийти на заседание ВСК и ответить на вопросы
Киев • УНН
Председатель ВСК требует от директора НАБУ Семёна Кривоноса ответить на заявления генерала Дуки. Его молчание Гончаренко назвал дискредитацией НАБУ.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос должен лично прийти на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады и ответить на вопросы, которые возникли после заявлений генерал-майора СБУ Сергея Дуки. Называть озвученную информацию «бредом» недостаточно, а демонстративное молчание — это дискредитация НАБУ. Об этом заявил глава ВСК, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.
Детали
По словам Алексея Гончаренко, заявления Дуки относительно руководства НАБУ и САП требуют ответа от самих руководителей антикоррупционных органов.
«Я удивлен, что они сами мне не позвонили и не попросились на следующее заседание. Не может быть правовым государством то, в котором к одним у нас есть вопросы, а к другим — нет, потому что они „хорошие ребята“. Это как представить себе Сенат США, который вызывает ЦРУ, но не вызывает ФБР, потому что ФБР нравится CNN. Так не бывает. И так не будет», — подчеркнул нардеп.
Отдельно он обратил внимание на личные вопросы относительно директора НАБУ Семена Кривоноса, которые стали предметом публичного обсуждения.
«А теперь личное о Кривоносе. У нас в жизни часто случаются ошибки. У кого-то большие, у кого-то маленькие. У кого-то фатальные. Но прятаться и не давать на них ответы не получится. То, в чем обвиняют Кривоноса, ТРЕБУЕТ ответа главы НАБУ. Нельзя говорить „это — бред“, когда есть уголовное дело, амнистия, мама усыновленного сына дает показания и так далее. Это неправильная история. Скелеты в шкафу — это больно, но их придется доставать, и с ними все равно придется иметь дело», — заявил Гончаренко.
По мнению нардепа, отказ от участия в заседании или молчание руководителя НАБУ вредят репутации самого органа.
«Вот это демонстративное молчание, проявление неуважения к Парламенту, к народу Украины — это и есть ДИСКРЕДИТАЦИЯ НАБУ, а не заседание ВСК. Поэтому прямо сейчас наибольший вред НАБУ наносит именно Семен Кривонос. Он должен прийти. Должен ответить. Должен объяснить», — подчеркнул он.
Гончаренко напомнил, что в свое время был среди 13 народных депутатов, голосовавших против ликвидации независимости НАБУ и САП. Он заявил, что и впредь отстаивает независимость антикоррупционной инфраструктуры.
«Поэтому ждем всех приглашенных на заседании ВСК в понедельник. Не нужно оформлять командировку и прятаться. Это неуважение к Парламенту. Это всегда плохо заканчивается», — добавил Гончаренко.
Контекст
18 ноября на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело «Карфаген-2», в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.
После этого глава ВСК, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-главу СБУ Василия Малюка и экс-генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.
Однако позже в СМИ появилась информация, что директор НАБУ Семен Кривонос не сможет явиться на заседание ВСК в понедельник из-за командировки.
Неявка руководителей НАБУ и САП на заседание ВСК будет выглядеть как попытка избежать ответов или скрыть определённые обстоятельства — адвокат20.11.26, 09:05 • 19880 просмотров