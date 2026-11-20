Александр Клименко и Семён Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко должны явиться на заседание Временной следственной комиссии Верховной рады в понедельник и дать объяснения по вопросам, которые возникли к ним после заявлений генерал-майора СБУ Сергея Дуки. Если руководители антикоррупционных органов будут уклоняться от участия или не дадут конкретных ответов, это лишь усилит общественные подозрения относительно их возможных неправомерных действий. Такое мнение в комментарии УНН высказал адвокат Ростислав Кравец.

Почему руководителей НАБУ и САП вызвали на ВСК?

Накануне, 18 ноября, на заседании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения выступил генерал-майор СБУ Сергей Дука. Он заявил, что дело «Карфаген-2», в котором он фигурирует, является местью ему со стороны НАБУ и САП, и призвал вызвать на заседание ВСК руководителей антикоррупционных органов.

После этого председатель ВСК, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а также экс-главу СБУ Василия Малюка и бывшего генпрокурора Украины Руслана Кравченко вызывают на заседание ВСК 23 ноября в 12:00.

Юрист Ростислав Кравец считает, что личное участие руководителей НАБУ и САП в заседании ВСК после заявлений Сергея Дуки чрезвычайно важно.

«Руководители НАБУ и САП должны не просто отмахиваться от этих заявлений, называть их бессмысленными или в целом отрицать их, а прийти и четко объяснить свою позицию. Молчание или отказ от участия в таком заседании могут восприниматься обществом как попытка избежать ответов или скрыть определенные обстоятельства. Особенно если речь идет о вопросах, касающихся самих руководителей, их родственников, возможных конфликтов интересов, декларирования или иных обстоятельств, ставших предметом публичных обвинений. Они должны четко разграничить, что является тайной досудебного расследования или государственной тайной, а что они могут объяснить открыто, - заявил адвокат.

Независимость НАБУ и САП не освобождает их от подотчетности

Он добавил, что если вопросы будут касаться частной жизни или членов семьи, закон позволяет проводить закрытые заседания, чтобы не нарушать права человека и не разглашать личную информацию, а значит, это не должно быть поводом для полного уклонения от диалога.

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«Если же они будут уклоняться от участия или не предоставят конкретных объяснений, это, безусловно, усилит общественные подозрения относительно возможных неправомерных действий и прозрачности работы этих органов. В то же время сам факт независимости НАБУ и САП не означает, что они не подотчетны. Закон о НАБУ, в частности, предусматривает отчетность перед парламентом и механизмы внешнего аудита. Независимость органа означает, что парламент не имеет права вмешиваться в конкретные уголовные производства, но это не освобождает его руководство от обязанности отчитываться об общей деятельности и отвечать на законные вопросы», - подчеркнул Ростислав Кравец.

По его мнению, репутационные последствия в случае, если Клименко и Кривонос не придут на заседание, могут быть даже серьезнее юридических.

Органы, которые сами требуют максимальной прозрачности от других должностных лиц, не могут одновременно избегать неудобных вопросов относительно собственной деятельности. Если они не придут или попытаются отвечать общими фразами, никакие PR-кампании, заявления или привлечение лояльных комментаторов не смогут полноценно компенсировать потерю общественного доверия. Люди будут ожидать не информационного шума, а конкретных объяснений. Поэтому, если говорить откровенно, я считаю, что руководителям НАБУ и САП следует прийти на заседание ВСК, дать максимально четкие и конкретные ответы на все вопросы, не содержащие охраняемой законом информации, и не пытаться избегать объяснений. Именно такое поведение было бы лучшим способом продемонстрировать открытость, подотчетность и готовность защищать свою репутацию не словами, а конкретными действиями, - отметил юрист.

Он также добавил, что законодательство прямо предусматривает обязанность должностных лиц органов государственной власти являться по приглашению временной следственной комиссии и предоставлять объяснения. Для руководителей НАБУ и САП закон не устанавливает отдельных исключений, которые позволяли бы им игнорировать такие приглашения. Юрист подчеркнул, что руководители антикоррупционных органов могут не разглашать информацию, составляющую тайну досудебного расследования или иную охраняемую законом тайну. Однако это не освобождает их от необходимости отвечать на вопросы об организации работы, процедурах, возможных конфликтах интересов и других обстоятельствах, к которым не ограничен доступ.

Ростислав Кравец добавил, что в случае неявки без уважительных причин ВСК может принять соответствующее решение, которое будет исполнено Национальной полицией. Также, по его словам, законодательство предусматривает ответственность за невыполнение требований временной следственной комиссии, в частности штраф в размере от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Для чего это всё?»: генерал СБУ Дука заявил, что НАБУ и САП стали рычагом влияния на руководство государства

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематической передаче неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции "Карфаген" стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал свою вину отрицает.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявил, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне выхода из СИЗО поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеообращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.