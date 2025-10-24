Военное положение

В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.
Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.
Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.
В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.
Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.
Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.
С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.
Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.
Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.
В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.
Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.
Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Пекином способности России продолжать вторжение. МИД КНР заявил, что страна выступает за прекращение огня и мирные переговоры, отстаивая принципы мира и диалога.
Православного священника Александра Занемонца уволили из Хельсинкского прихода в Финляндии. Причиной стали слабое знание украинского языка и более тесные, чем заявленные, связи с РФ, что вызвало беспокойство спецслужб.
Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.
В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, взыскав в доход государства активы бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко на сумму более 400 миллионов гривен. Конфисковано шесть объектов недвижимости, корпоративные права и средства на банковских счетах.
24 октября оккупанты попытались атаковать поезд №104/103 Львов-Краматорск возле станции Краматорск. Взрывная волна повредила окна в трех вагонах.
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
Посланник российского президента кирилл дмитриев прибыл в США для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Встреча состоится после введения США новых санкций против россии.
Войска КНДР, воюющие на стороне россиян, могли потерять более 6 тысяч человек в ходе наступательных боевых операций в Курской области. Это более половины от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, развернутых в регионе.
Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.
СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Кирилла Молчанова, "политэксперта" из медийного пула виктора медведчука. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, сотрудничество с агрессором и оправдание вооруженной агрессии рф.
Федеральный суд присяжных США предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.
Утром 24 октября российские военные массированно обстреляли Херсон из РСЗО, что привело к гибели двух женщин и ранению 11 гражданских, включая 16-летнего подростка. Повреждены дома, транспорт и инфраструктура, начато расследование военных преступлений.
россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.
Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на Путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.
Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях за сутки, треть из которых пришлась на Покровское направление. Поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.