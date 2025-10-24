Военное положение

$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29321 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23569 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28146 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24664 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41034 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25703 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20041 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76155 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19352 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41029 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36457 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36848 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76152 просмотра
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14438 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17695 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29968 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53156 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36403 просмотра
Военное положение

Особое положение в стране во время прямой угрозы безопасности
Военное положение — это особое состояние, порядок управления, вводимый на всей территории государства или в отдельных его местностях в случае объявления войны, вооруженной агрессии или угрозы войны, нападения.
Новости по теме
Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов

В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.

Война в Украине • 01:34 • 752 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно

Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.

Война в Украине • 01:06 • 1964 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg

Госсекретарь США Марко Рубио теперь отвечает за переговоры с Россией, заменив Стивена Виткоффа. Это объясняет решение президента Трампа ввести жесткие санкции против РФ.

Политика • 00:04 • 2532 просмотра
Харьков и пригород под атакой БПЛА: зафиксировано не менее 7 взрывов

В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.

Война в Украине • 21:55 • 1516 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.

Экономика • 20:21 • 11115 просмотра
Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters

Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.

Война в Украине • 24 октября, 19:55 • 2250 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 121 боевое столкновение, враг запустил 3,5 тыс. дронов

С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.

Война в Украине • 24 октября, 19:14 • 1640 просмотра
Кабмин запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников Украины

Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.

Общество • 24 октября, 18:07 • 2736 просмотра
Иностранцы, воевавшие в Украине, после контракта смогут до 6 месяцев легально находиться в стране: Кабмин согласовал законопроект

Кабмин согласовал законопроект, который позволит иностранцам, воевавшим за Украину, легально находиться в стране до 6 месяцев после окончания контракта. Также предусматривается зачисление периода военной службы в срок проживания и получение квоты на иммиграцию для тех, кто воевал не менее 4 месяцев или был в плену.

Общество • 24 октября, 18:01 • 2652 просмотра
В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News

В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".

Новости Мира • 24 октября, 17:04 • 2918 просмотра
У путина заканчиваются деньги, войска и идеи - генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у путина заканчиваются деньги, войска и идеи, а россия должна остановиться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотни тысяч россиян погибают из-за его агрессии, а поддержка Украины работает.

Война в Украине • 24 октября, 16:59 • 2464 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.

Политика • 24 октября, 16:33 • 29321 просмотра
Китай ответил на критику Зеленского относительно поддержки РФ в войне с Украиной

Китай отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Пекином способности России продолжать вторжение. МИД КНР заявил, что страна выступает за прекращение огня и мирные переговоры, отстаивая принципы мира и диалога.

Политика • 24 октября, 14:52 • 10282 просмотра
Православный священник, нанятый для украинских беженцев в Финляндии, уволен из-за связей с РФ

Православного священника Александра Занемонца уволили из Хельсинкского прихода в Финляндии. Причиной стали слабое знание украинского языка и более тесные, чем заявленные, связи с РФ, что вызвало беспокойство спецслужб.

Общество • 24 октября, 14:43 • 2570 просмотра
Эксклюзив
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.

Война в Украине • 24 октября, 14:29 • 28146 просмотра
Украинский бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации за военные риски: как подать заявку

В Украине запускают механизм компенсации военных рисков для бизнеса. Предприятия с территорий повышенного риска смогут получить до 10 млн грн за поврежденное имущество, а по всей Украине государство будет компенсировать часть страховых премий.

Экономика • 24 октября, 14:09 • 2552 просмотра
Активы экс-министра МВД Захарченко на более чем 400 млн гривен конфисковали в доход государства

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, взыскав в доход государства активы бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко на сумму более 400 миллионов гривен. Конфисковано шесть объектов недвижимости, корпоративные права и средства на банковских счетах.

Политика • 24 октября, 13:53 • 2550 просмотра
Оккупанты направили дрон на поезд Львов-Краматорск: повреждены три вагона

24 октября оккупанты попытались атаковать поезд №104/103 Львов-Краматорск возле станции Краматорск. Взрывная волна повредила окна в трех вагонах.

Общество • 24 октября, 13:52 • 9732 просмотра
Создали схему по незаконному отмыванию криптовалюты: в Винницкой области двум мужчинам объявили о подозренииVideo

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.

Общество • 24 октября, 12:49 • 2102 просмотра
Посланник путина прибыл в США после введения новых санкций против рф. Завтра он встретится с Уиткоффом - СМИ

Посланник российского президента кирилл дмитриев прибыл в США для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Встреча состоится после введения США новых санкций против россии.

Политика • 24 октября, 12:29 • 2916 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto

Войска КНДР, воюющие на стороне россиян, могли потерять более 6 тысяч человек в ходе наступательных боевых операций в Курской области. Это более половины от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, развернутых в регионе.

Война в Украине • 24 октября, 12:17 • 25703 просмотра
Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8

Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.

Экономика • 24 октября, 11:11 • 2870 просмотра
"Политэксперт" медведчука Кирилл Молчанов предстанет перед судом: ему грозит пожизненное заключение

СБУ завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении Кирилла Молчанова, "политэксперта" из медийного пула виктора медведчука. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, сотрудничество с агрессором и оправдание вооруженной агрессии рф.

Война в Украине • 24 октября, 10:59 • 3190 просмотра
В США подозреваемому в убийстве украинки Заруцкой грозит смертная казнь

Федеральный суд присяжных США предъявил Декарлосу Брауну-младшему обвинение в убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

Криминал и ЧП • 24 октября, 09:18 • 3274 просмотра
Массированный удар рф по Херсону унес жизни двух человек, возросло число пострадавших

Утром 24 октября российские военные массированно обстреляли Херсон из РСЗО, что привело к гибели двух женщин и ранению 11 гражданских, включая 16-летнего подростка. Повреждены дома, транспорт и инфраструктура, начато расследование военных преступлений.

Война в Украине • 24 октября, 06:34 • 2774 просмотра
72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

Война в Украине • 24 октября, 06:21 • 2994 просмотра
Министр экономики Германии прибыла в Киев: в фокусе - помощь в энергетике и оборонное сотрудничество

Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.

Экономика • 24 октября, 06:11 • 4892 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на Путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.

Политика • 24 октября, 05:49 • 27564 просмотра
На фронте - 120 боев, поражен российский пункт управления: карта от ГенштабаPhoto

Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях за сутки, треть из которых пришлась на Покровское направление. Поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Война в Украине • 24 октября, 05:20 • 3176 просмотра
Нацбанк резко поднял официальный курс доллара и евро: официальный курс валют на 24 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.

Экономика • 24 октября, 05:02 • 3156 просмотра