Военное положение

В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News

В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".