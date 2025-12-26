Россия совершила 870 преступлений против журналистов и медиа в Украине - ИМИ

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 5848 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
16:30 • 17710 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 18744 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 25064 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39337 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 24946 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 19828 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19106 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 20918 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44726 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4м/с
75%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 11529 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 17069 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 8366 просмотра
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto26 декабря, 15:38 • 28860 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 11241 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 11321 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto16:30 • 17710 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 17130 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 39337 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 44726 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Виктор Ляшко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Венесуэла
Село
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo17:00 • 11321 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto16:51 • 7504 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 8456 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 11579 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 26773 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дія (сервис)
Нефть марки Brent
Социальная сеть

Россия совершила 870 преступлений против журналистов и медиа в Украине - ИМИ

Киев • УНН

 • 562 просмотра

С начала полномасштабной агрессии России против Украины зафиксировано 870 правонарушений против журналистов и СМИ. В ноябре-декабре 2025 года задокументировано разрушение редакций и судебное преследование украинских журналистов, а также гибель двух медийщиков, защищавших Украину.

Россия совершила 870 преступлений против журналистов и медиа в Украине - ИМИ

С начала полномасштабной агрессии России против Украины зафиксировано уже 870 правонарушений, направленных против журналистов и средств массовой информации. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные мониторинга российских преступлений против свободы слова, который ведет Институт массовой информации (ИМИ).

Подробности

В частности, в ноябре–декабре 2025 года Институт массовой информации задокументировал два таких преступления со стороны российских войск – речь идет о разрушении редакций и судебном преследовании украинских журналистов, которых удерживает РФ.

Кроме того, за это время стало известно о гибели двух работников медиа, которые с оружием в руках защищали Украину от российского вторжения:

  • Константин Штыфурак – военный, режиссер и журналист. Присоединился к рядам ВСУ летом 2022 года и проходил военную службу в качестве командира отделения БПЛА. Он служил в подразделении "Адские шершни" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.
    • Василий Хомко – бывший режиссер развлекательного шоу "Орел и решка". Погиб 2 октября 2025 года в бою, прикрывая отход группы. Ушел добровольцем на фронт в марте 2022 года. Первые два с половиной года он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а затем почти год — в Силах специальных операций.

      Итак, с начала полномасштабной войны РФ против Украины погиб 121 медийщик, среди них 15 – при исполнении своих профессиональных обязанностей.

      Поврежденные редакции медиа

      • Помещение филиала “Суспільне Запоріжжя” получило повреждения в результате российского обстрела города ночью 26 ноября. Команда не пострадала – на момент обстрела в помещении никого не было. Повреждена часть стены здания, выбиты окна. Команда подсчитывает ущерб в результате атаки.

        В Днепре в результате атаки РФ повреждено здание редакции Суспільного и Украинского радио (видео)17.11.25, 23:59 • 4877 просмотров

        Судебные приговоры украинским медийщикам

        • Российский суд приговорил к 14 годам заключения гражданского журналиста Вилена Темерьянова из оккупированного Россией Крыма. Задержан в 2022 году дома в Джанкойском районе Крыма по сфабрикованному обвинению в терроризме.

          Зеленский: Россия сознательно истребляет журналистов, чтобы заглушить правду о войне23.10.25, 14:28 • 3783 просмотра

          Справка

          Институт массовой информации (ИМИ) — медийная общественная организация, работающая с 1996 года. Отстаивает права журналистов, анализирует медиасферу и освещает связанные с медиа события, противодействует пропаганде и дезинформации, обеспечивает медиасредствами защиты для командировок в зону боевых действий во время российско-украинской войны начиная с 2014 года.

          ИМИ проводит единственный в Украине мониторинг свободы слова и список прозрачных и ответственных онлайн-медиа, документирует медийные преступления России в войне против Украины. ИМИ имеет представителей в 20 регионах Украины и сеть хабов "Медиабаза" для бесперебойной поддержки журналистов. Среди партнеров ИМИ – "Репортеры без границ", также организация входит в сеть Международной организации по защите свободы слова (IFEX).

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года Россия убила 135 журналистов, освещавших правду о войне. Он поблагодарил медийное сообщество за их работу, которая оказывает давление на Россию.

          Правительство начинает выплаты в случае гибели или ранения журналистов: первую получит отец умершей в российском плену Виктории Рощиной13.12.25, 11:49 • 10634 просмотра

          Вита Зеленецкая

          Война в Украине
          российская пропаганда
          Режиссер
          Мобилизация
          Военное положение
          Война в Украине
          Владимир Зеленский
          Украина