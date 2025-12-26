Россия совершила 870 преступлений против журналистов и медиа в Украине - ИМИ

С начала полномасштабной агрессии России против Украины зафиксировано уже 870 правонарушений, направленных против журналистов и средств массовой информации. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные мониторинга российских преступлений против свободы слова, который ведет Институт массовой информации (ИМИ).

Подробности

В частности, в ноябре–декабре 2025 года Институт массовой информации задокументировал два таких преступления со стороны российских войск – речь идет о разрушении редакций и судебном преследовании украинских журналистов, которых удерживает РФ.

Кроме того, за это время стало известно о гибели двух работников медиа, которые с оружием в руках защищали Украину от российского вторжения:

Константин Штыфурак – военный, режиссер и журналист. Присоединился к рядам ВСУ летом 2022 года и проходил военную службу в качестве командира отделения БПЛА. Он служил в подразделении "Адские шершни" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Василий Хомко – бывший режиссер развлекательного шоу "Орел и решка". Погиб 2 октября 2025 года в бою, прикрывая отход группы. Ушел добровольцем на фронт в марте 2022 года. Первые два с половиной года он служил в 128-й горно-штурмовой бригаде, а затем почти год — в Силах специальных операций.

Итак, с начала полномасштабной войны РФ против Украины погиб 121 медийщик, среди них 15 – при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Поврежденные редакции медиа

Помещение филиала “Суспільне Запоріжжя” получило повреждения в результате российского обстрела города ночью 26 ноября. Команда не пострадала – на момент обстрела в помещении никого не было. Повреждена часть стены здания, выбиты окна. Команда подсчитывает ущерб в результате атаки.

Судебные приговоры украинским медийщикам

Российский суд приговорил к 14 годам заключения гражданского журналиста Вилена Темерьянова из оккупированного Россией Крыма. Задержан в 2022 году дома в Джанкойском районе Крыма по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Справка

Институт массовой информации (ИМИ) — медийная общественная организация, работающая с 1996 года. Отстаивает права журналистов, анализирует медиасферу и освещает связанные с медиа события, противодействует пропаганде и дезинформации, обеспечивает медиасредствами защиты для командировок в зону боевых действий во время российско-украинской войны начиная с 2014 года.

ИМИ проводит единственный в Украине мониторинг свободы слова и список прозрачных и ответственных онлайн-медиа, документирует медийные преступления России в войне против Украины. ИМИ имеет представителей в 20 регионах Украины и сеть хабов "Медиабаза" для бесперебойной поддержки журналистов. Среди партнеров ИМИ – "Репортеры без границ", также организация входит в сеть Международной организации по защите свободы слова (IFEX).

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 2022 года Россия убила 135 журналистов, освещавших правду о войне. Он поблагодарил медийное сообщество за их работу, которая оказывает давление на Россию.

