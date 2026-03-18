$43.950.1350.640.06
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину

Киев • УНН

 • 9016 просмотра

Суд Варшавы разрешил выдачу заведующего Эрмитажем за незаконные раскопки в оккупированном Крыму. Действия россиянина нанесли ущерб объекту Мирмекий на 200 млн гривен.

Суд Польши согласовал экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором "Государственного Эрмитажа". Как сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, это первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины. Кроме того, по его словам, Украинская сторона готова к дальнейшей правовой работе, передает УНН.

Речь идет о первом случае, когда украинский запрос о выдаче гражданина рф получает такую судебную оценку. И это прецедент

- отметил Кравченко, комментируя решение польского суда по Бутягину.

По словам Генпрокурора, после оккупации Крыма Бутягин годами организовывал и проводил незаконные археологические раскопки на объекте национального значения "Древний город Мирмекий". Под прикрытием так называемых "экспедиций" фактически объект культурного наследия раскапывали, разрушали и частично уничтожили. Ущерб составляет более 200 млн грн.

Деятельность Бутягина – это попытка переписать историю, присвоить украинское наследие и легитимизировать оккупацию через "науку". Россияне, причастные к преступлениям против Украины, не имеют права свободно путешествовать по Европе, читать лекции или хвастаться крадеными достижениями. Благодарен польским коллегам за принципиальную позицию и профессиональное сотрудничество. Так работает право между государствами, которые уважают закон

- добавил Кравченко.

Генпрокурор также отметил, есть понимание, что это лишь один из этапов процедуры.

Не имеем никаких сомнений, что защита будет использовать все возможные инструменты, включая апелляционный пересмотр и решение компетентных органов Польши. Украинская сторона готова к дальнейшей правовой работе и уверена в своей позиции. Для нас принципиально, чтобы все лица, причастные к преступлениям против Украины, понесли ответственность. Работаем дальше

- резюмировал Кравченко.

Добавим

Варшавский окружной суд в Польше в среду постановил, что экстрадиция российского археолога Александра Бутягина в Украину является юридически допустимой, заявил адвокат россиянина Адам Доманский.

Напомним

В начале декабря 2025 года Агентство внутренней безопасности Польши, действуя по поручению окружной прокуратуры в Варшаве в связи с запросом украинской стороны о международной правовой помощи, задержало гражданина россии Александра Бутягина. Украинская прокуратура подозревает его в умышленном и незаконном частичном уничтожении археологического комплекса "Древний город Мирмекий" в Керчи в Крыму. Ущерб оценивается в более чем 200 миллионов гривен. Его также обвиняют в проведении раскопок без разрешения.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Руслан Кравченко
Керчь
Крым
Украина
Польша