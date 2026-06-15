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Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita

Киев • УНН

 • 374 просмотра

Навроцкий решит судьбу ордена Зеленского в ближайшие дни. Условием сохранения награды является изменение названия подразделения ССО имени Героев УПА.

Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita

Президент Польши Кароль Навроцкий может принять решение относительно ордена Белого Орла, врученного Владимиру Зеленскому, уже в течение ближайших дней. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Президентский центр как в официальных, так и в неофициальных комментариях утверждает, что пауза с решением Навроцкого и неразглашение рекомендаций являются частью сознательно созданного "окна возможностей" для украинской стороны в этом вопросе.

Давая украинцам время, президент также хочет продемонстрировать, что он не действует эмоционально в международных делах, в чем его обвиняют политики из правящего лагеря в Польше. Но время, предоставленное украинской стороне, ... не безгранично. И это скорее вопрос дней, чем недель

- цитирует издание собственные источники.

Указывается, что в Варшаве определили только один вариант, который мог бы убедить президента не лишать Зеленского ордена — изменение названия воинской части "имени Героев УПА" на другое. При этом в окружении Навроцкого также не сомневаются, что общественное мнение в Польше в этом вопросе — на стороне президента.

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Контекст

В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА".   

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень".

Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.

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Вадим Хлюдзинский

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