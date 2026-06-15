Навроцкий выдвинул условие Зеленскому для сохранения ордена Белого Орла — Rzeczpospolita
Киев • УНН
Навроцкий решит судьбу ордена Зеленского в ближайшие дни. Условием сохранения награды является изменение названия подразделения ССО имени Героев УПА.
Президент Польши Кароль Навроцкий может принять решение относительно ордена Белого Орла, врученного Владимиру Зеленскому, уже в течение ближайших дней. Об этом сообщает Rzeczpospolita, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Президентский центр как в официальных, так и в неофициальных комментариях утверждает, что пауза с решением Навроцкого и неразглашение рекомендаций являются частью сознательно созданного "окна возможностей" для украинской стороны в этом вопросе.
Давая украинцам время, президент также хочет продемонстрировать, что он не действует эмоционально в международных делах, в чем его обвиняют политики из правящего лагеря в Польше. Но время, предоставленное украинской стороне, ... не безгранично. И это скорее вопрос дней, чем недель
Указывается, что в Варшаве определили только один вариант, который мог бы убедить президента не лишать Зеленского ордена — изменение названия воинской части "имени Героев УПА" на другое. При этом в окружении Навроцкого также не сомневаются, что общественное мнение в Польше в этом вопросе — на стороне президента.
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Контекст
В конце мая Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА".
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и затрагивает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень".
Впоследствии президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.
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