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Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо

Киев • УНН

 • 3592 просмотра

Участник BTS Ви сообщил, что около 2,5 лет имеет проблемы со слухом на правое ухо, которые начались во время службы в армии. Сейчас он проходит лечение и принимает лекарства.

Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо

Участник поп-группы BTS Ви рассказал, что уже около двух с половиной лет у него проблемы со слухом на правое ухо. Сейчас он проходит лечение. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

V, участник поп-группы BTS, говорит, что проходил лечение от потери слуха на одно ухо, и это объявление появилось в середине долгожданного мирового тура группы

- пишет издание.

30-летний южнокорейский музыкант Ви рассказал о состоянии своего слуха во время прямой трансляции. Он отметил, что впервые сообщил об этой проблеме поклонникам группы.

"Если слух на моем левом ухе составляет 100, то на правом — всего около 30", — сказал Ви, настоящее имя которого Ким Тхэ Хён.

По словам участника поп-группы BTS, ухудшение слуха началось во время его службы в армии, однако сначала он не считал проблему серьезной и воспринимал ее как "вопрос психологической силы".

Также Ви рассказал, что сейчас принимает лекарства и регулярно посещает больницу.

Напомним

BTS второй раз подряд получили главную награду AMA как артисты года. Группа обошла Тейлор Свифт и Леди Гагу благодаря голосованию фанатов.

Алла Киосак

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