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Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику

Киев • УНН

 • 5236 просмотра

Президент Украины заявил, что для выживания зимой нужны всего 5% американских ракет-перехватчиков. Он добавил, что 10% позволят уничтожить все российские баллистические ракеты.

Зеленский: 5% ракет для Patriot от США позволят пережить зиму, 10% - уничтожить всю российскую баллистику

Украине нужно всего 5% ракет-перехватчиков для Patriot от Соединённых Штатов, чтобы пережить зиму, а десятая часть позволит уничтожить все российские баллистические ракеты, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

Если США "продадут нам 5%, мы переживём зиму и спасём жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все баллистические ракеты россиян. У меня есть 1%", сказал Зеленский.

В мире существует дефицит ракет из-за войны США с Ираном, где Соединённые Штаты и страны Персидского залива использовали десятки ракет для борьбы с иранскими ракетными атаками и атаками недорогих беспилотников. "Дефицит больше всего обходится Украине, где города иногда по ночам кажутся беззащитными перед ракетными атаками москвы", пишет издание.

Зеленский редко рассказывал о своих личных ежедневных усилиях по обеспечению большего количества перехватчиков, что предполагало заключение сделок, которые он предпочитал держать в тайне. "Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллион телефонных звонков… Я пытаюсь что-то обменять на ракеты… Я делаю некоторые вещи, которыми даже не могу поделиться. Это не означает, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить", — отметил он.

Зеленский сказал, что всё ещё существуют сомнения относительно того, как очевидное обязательство президента США Дональда Трампа позволить Украине строить собственные ракеты-перехватчики Patriot будет реализовано.

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"Я надеюсь, что получу это", — сказал Зеленский. "У меня сейчас нет 5%, и у меня нет такого одобрения. И для меня это большой вызов, один из самых больших, которые у меня были с самого начала этой войны", — указал он.

Зеленский заявил, что непосредственно, посредством звонков и сообщений, а также косвенно через союзников, умоляет Белый дом увеличить их помощь с Patriot. Однако он неохотно предоставлял подробности относительно своего недавнего взаимодействия с администрацией Трампа.

О разговоре с Вэнсом

Он подтвердил, что недавно провёл телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, но отказался уточнить, как сообщает Financial Times, просил ли Вэнс Украину прекратить удары по российскому нефтяному порту в Чёрном море, которые наносят ущерб американским компаниям.

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О предложениях по мирному процессу

Украина также представила новые предложения относительно мирного процесса под руководством Трампа, который в последние месяцы, как пишет издание, выглядел застопорившимся. Зеленский отказался предоставить подробности, но сказал: "Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. путин сейчас не хочет останавливать эту войну, и сейчас на него недостаточно давления".

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Он также отверг идею о том, что Украина уступит оставшуюся территорию Донбасса, которую путин стремится завоевать, заявив, что гарантии безопасности остаются ключевыми для Украины.

"россия начинает говорить об этой войне, и они говорят о территории. Ключевой вопрос заключается в том, почему он снова не вернётся с ещё 1 или 2 миллионами солдат после большой паузы. Почему он не вернётся, чтобы оккупировать нас?" — сказал Президент.

Зеленский добавил, что согласен с некоторыми западными оценками о том, что путин может стремиться к эскалации войны против НАТО, возможно атакуя небольшие балтийские страны НАТО.

"Он не знает, как завершить эту войну без большой оккупации или большой победы для своего общества. Проще найти какую-то небольшую страну… для него не будет важно, находится ли эта страна в НАТО или нет. Он хочет быстрой победы, будучи на 100% уверенным, что он победит, оккупирует или уничтожит, или контролирует", — отметил Зеленский.

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Юлия Шрамко

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