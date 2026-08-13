В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа

$44.870.0451.760.02
ukenru
19:04 • 13374 просмотра
Солнечное затмение — украинцы поделились кадрами уникального явленияPhoto
12 августа, 17:30 • 18481 просмотра
Руководителя Закарпатского ОТЦК отстранили от должности - Лубинец
Эксклюзив
12 августа, 15:15 • 20029 просмотра
Когда заработает метро на Виноградарь и сколько будет стоить завершение строительстваPhoto
12 августа, 14:14 • 29280 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты
12 августа, 12:31 • 21417 просмотра
В Киеве готовят списки людей для переселения на случай длительного отсутствия отопления
12 августа, 12:02 • 31623 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов
12 августа, 11:00 • 33527 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex
12 августа, 09:58 • 20768 просмотра
67% поляков поддерживают депортацию украинцев призывного возраста без легальной работы - СМИPhoto
12 августа, 09:49 • 17602 просмотра
россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшиеPhoto
12 августа, 08:09 • 20302 просмотра
"Уникальная операция" - Зеленский подтвердил поражение российской военно-морской базы в новороссийскеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.4м/с
64%
757мм
Популярные новости
рф публично казнила в Еленовке военнопленных, которые были верифицированы МККК, — омбудсмен12 августа, 14:59 • 3990 просмотра
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 16079 просмотра
Отношения между Украиной и Арменией становятся еще более конструктивными - Зеленский поговорил с Пашиняном12 августа, 16:12 • 3028 просмотра
Лубинец: приоритет №1 - вернуть живыми тяжелораненых и больных украинцевVideo12 августа, 16:26 • 2792 просмотра
В рф суд заочно арестовал внука Кеннеди за службу в ВСУ12 августа, 17:35 • 3504 просмотра
публикации
Лига конференций: "Динамо" поборется с "Карабахом" за выход в следующую стадиюPhotoVideo12 августа, 15:42 • 16103 просмотра
Клуб избранных: какие страны имеют собственные баллистические ракеты12 августа, 14:14 • 29276 просмотра
Следственные действия без доказанного нарушения: почему практика БЭБ становится проблемой для инвесторов12 августа, 12:02 • 31619 просмотра
От обещаний выздоровления до смерти: три истории пациентов Odrex12 августа, 11:00 • 33524 просмотра
Топ-3 лучших рецепта бограча, которые получаются у каждогоPhoto12 августа, 09:15 • 35031 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кшиштоф Гавковский
Тейлор Свифт
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Гренландия
Польша
Реклама
УНН Lite
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto22:15 • 1406 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 30916 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 27204 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 161952 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 96552 просмотра
Актуальное
Золото
Техника
R-360 Нептун
Старлинк
WhatsApp

В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Соединённые Штаты отчеканили первую партию памятных золотых монет с изображением президента Дональда Трампа, посвящённых 250-летию независимости. Монета изготовлена из 24-каратного золота, на аверсе изображён Трамп, на реверсе — белоголовый орлан.

В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа

В США отчеканили первую партию памятных золотых монет с изображением президента Дональда Трампа, посвящённых 250-летию независимости страны. Об этом сообщил Белый дом, пишет УНН.

Детали

Монета изготовлена из 24-каратного золота. На аверсе изображён Трамп, а также надписи "LIBERTY" и "1776–2026". На реверсе размещён белоголовый орлан — один из символов США.

Выпуск монеты с изображением действующего президента стал нетипичным решением для США, поскольку традиция страны предусматривает не размещать живых людей на деньгах. В то же время американские чиновники ссылаются на исключения для памятных монет. В частности, в 1926 году на юбилейной монете к 150-летию США изображали тогдашнего президента Кэлвина Кулиджа.

Трамп начал масштабную перестройку Белого дома и Вашингтона с проектами на сотни миллионов долларов06.07.26, 05:17 • 3923 просмотра

Ранее Комиссия изобразительных искусств США одобрила дизайн 24-каратной золотой памятной монеты с Трампом. На ней президент изображён опирающимся на стол, а на оборотной стороне — белоголовый орлан.

В то же время эта монета отличается от другой памятной монеты номиналом $1 с портретом Трампа, которую Монетный двор США планирует выпустить в обращение осенью 2026 года. Официальный дизайн долларовой монеты предусматривает портрет президента на аверсе и президентскую печать с орлом на реверсе.

В США с августа начнут выдавать памятные паспорта с изображением Трампа31.07.26, 01:57 • 3469 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Выборы в США
Золото
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты