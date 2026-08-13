В США отчеканили первую партию золотых монет с изображением Трампа

В США отчеканили первую партию памятных золотых монет с изображением президента Дональда Трампа, посвящённых 250-летию независимости страны. Об этом сообщил Белый дом, пишет УНН.

Детали

Монета изготовлена из 24-каратного золота. На аверсе изображён Трамп, а также надписи "LIBERTY" и "1776–2026". На реверсе размещён белоголовый орлан — один из символов США.

Выпуск монеты с изображением действующего президента стал нетипичным решением для США, поскольку традиция страны предусматривает не размещать живых людей на деньгах. В то же время американские чиновники ссылаются на исключения для памятных монет. В частности, в 1926 году на юбилейной монете к 150-летию США изображали тогдашнего президента Кэлвина Кулиджа.

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Ранее Комиссия изобразительных искусств США одобрила дизайн 24-каратной золотой памятной монеты с Трампом. На ней президент изображён опирающимся на стол, а на оборотной стороне — белоголовый орлан.

В то же время эта монета отличается от другой памятной монеты номиналом $1 с портретом Трампа, которую Монетный двор США планирует выпустить в обращение осенью 2026 года. Официальный дизайн долларовой монеты предусматривает портрет президента на аверсе и президентскую печать с орлом на реверсе.

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