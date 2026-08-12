рф публично казнила в Еленовке военнопленных, которые были верифицированы МККК, — омбудсмен
Киев • УНН
Уполномоченный по правам человека заявил, что рф публично казнила украинских пленных, которые имели официальный статус и были верифицированы МККК. В ночь на 29 июля 2022 года погибли по меньшей мере 53 защитника, около 130 были ранены.
В Еленовке были убиты украинские военнопленные, имевшие официальный статус военнопленных и прошедшие верификацию МККК. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Лубинец напомнил, что в ночь с 28 на 29 июля 2022 года погибли по меньшей мере 53 украинских Защитника. Еще около 130 получили ранения.
рф, как государство, удерживавшее этих людей в плену, несла ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Вместо этого россия публично казнила людей, которых была обязана защищать
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Напомним
Более четырех лет после кровавого теракта в Оленовке 46 тяжелораненых украинских военнопленных, выживших во время взрыва в "бараке №200", продолжают сидеть в российских застенках без надлежащей медицинской помощи и под угрозой сфабрикованных приговоров по уголовным делам.