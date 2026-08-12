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россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 10352 просмотра

Российские войска дважды обстреляли ракетами жилой сектор Балаклеи, предварительно пострадали 3 человека. В результате ударов возникли пожары, повреждены многоэтажные и частные дома.

россияне дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи, есть пострадавшие

В Харьковской области российские войска дважды ударили ракетами по жилому сектору Балаклеи — предварительно, пострадали 3 человека, сообщили в областном управлении ГСЧС в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром оккупанты нанесли ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района. В результате попадания в двухэтажный жилой дом возник пожар", — говорится в сообщении.

Как указано, горели крыша дома и одна из квартир.

"Позже враг нанес повторный ракетный удар по жилому сектору. Повреждены многоэтажные и частные жилые дома", — отметили в ГСЧС.

В одном из зданий, как сообщается, произошел пожар.

На месте происшествия работали оперативные подразделения ГСЧС, офицер-спасатель общины, медики и правоохранители.

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись Харьков и 9 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 10 человек, среди них — ребенок.

Сегодня, по его словам, оккупанты также нанесли удар БПЛА по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.

Юлия Шрамко

Война в Украине
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Пожары
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Балаклея
Харьков