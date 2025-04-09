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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28001 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области 4 человека сгорели заживо, 2 получили ожоги в результате лесного пожара. Уничтожено более 1000 домов, эвакуированы 60 человек. Причиной могли стать российские обстрелы.

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В Балаклее горит более 1160 га леса, на Полтавщине - отдельные очаги возгорания

В Балаклее на Харьковщине горит 1168 га леса, угрозы населенным пунктам нет. На Полтавщине возле села Малая Перещепина ликвидируют отдельные очаги возгорания после локализации масштабного пожара.

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В Харьковской области вторые сутки продолжается масштабный лесной пожар: тушить сложно из-за заминирования

На Харьковщине вторые сутки продолжается ликвидация лесного пожара вблизи Балаклеи. Тушение осложняется заминированием леса и ветром, привлечено 85 спасателей и 24 единицы техники.

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На Харьковщине спустя 4 дня удалось ликвидировать масштабный лесной пожар

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На Харьковщине оккупанты атаковали машину "Госпитальеров" FPV-дроном, двое медиков погибли

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Тушат вторые сутки: в Харьковской области удалось локализовать масштабный лесной пожар

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318 природных пожаров произошло в Украине за сутки: горят леса и сухая растительность

За сутки в Украине произошло 318 пожаров в экосистемах, уничтожив более 233 га. Больше всего пострадали Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области. ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

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Масштабный лесной пожар возле Балаклеи: горит 30 га леса

В лесном массиве вблизи Балаклеи на Харьковщине возник пожар, который охватил 30 га леса. В тушении задействованы 72 спасателя, 14 автоцистерн, 4 единицы техники и 12 саперов ГСЧС.

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13 лет за решеткой проведет коллаборант из оккупационного "мвс рф", которое действовало после захвата Балаклеи

Бывший сотрудник местной теплосети в Балаклее Харьковской области, который сотрудничал с российскими оккупационными войсками и участвовал в рейдах и репрессиях против гражданских, приговорен к 13 годам лишения свободы за коллаборационизм.

Война • 9 июля, 13:42 • 21122 просмотра

Настраивал систему связи оккупантам: по факту коллаборационной деятельности подозревается житель Харьковщины

Житель Балаклеи сознательно устроился на работу в оккупационную администрацию, Создал станцию связи и ремонтировал кабели для оккупантов.

Криминал и ЧП • 19 июня, 16:02 • 14048 просмотра

Формировал «группы поддержки» для прорыва российских ДРГ в Харьков: разоблачен агент фсб

Служба безопасности Украины пресекла попытку фсб сформировать агентурную сеть в Харьковской области для содействия прорыву российских диверсионных групп и сбора разведывательной информации об обороне Украины.

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Синегубов: 100 человек, оставшихся в Волчанске россияне фактически взяли в плен

По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.

Общество • 21 мая, 14:30 • 19130 просмотра

На Харьковщине будут судить экс мэра Балаклеи, который "сдал" город оккупантам: ему грозит пожизненное

57-летний экс-мэр Балаклеи согласился сотрудничать с российскими оккупантами во время временной оккупации города и передал им населенный пункт, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в государственной измене.

Война • 21 мая, 12:56 • 14583 просмотра

Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа

В Харькове СБУ задержала коллаборанта, который собирал материалы и готовил «информационные справки», которые прославляли российских оккупантов и отрицали их военные преступления, для ток-шоу кремлевских пропагандистов на российских телеканалах.

Криминал и ЧП • 1 мая, 07:24 • 17631 просмотра

В Балаклее разоблачили коллаборационистку, ей объявили подозрение - прокуратура Харьковщины

В Балаклее Харьковской области местная жительница сотрудничала с российскими оккупантами, добровольно работая "главным бухгалтером отдела образования" во время оккупации.

Война • 27 апреля, 08:31 • 22331 просмотра

Авиаудар по Дергачам: россияне целились в электроподстанцию

Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.

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Атака рф на Балаклею: уже известно о 13 раненых

В результате российского ракетного удара по Балаклее Харьковской области ранения получили 13 человек.

Война • 26 апреля, 10:24 • 17281 просмотра

По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА

Российские войска обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры, но обстрелов самого Харькова за минувшие сутки не зафиксировано.

Война • 26 апреля, 05:57 • 17591 просмотра

Атака рф на Балаклею: количество пострадавших возросло до 11

Количество жертв российского ракетного обстрела Балаклеи возросло до 11 раненых: оккупанты попали ракетой "Искандер-М" в железнодорожный вокзал, когда там находился поезд.

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Атака рф на Балаклею: предварительно, враг ударил ракетой "Искандер-М"

российская армия обстреляла Балаклею в Харьковской области ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боеголовкой, ранив 10 человек.

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Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"

В связи с вражескими обстрелами вносятся временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области на сегодня и завтра.

Общество • 25 апреля, 17:10 • 22378 просмотра

В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек

В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены 10 человек, повреждено здание вокзала и электропоезд.

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рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения

Трое железнодорожников погибли и семеро получили ранения в результате массированных российских атак на "Укрзализныцю" в Донецкой области.

Война • 25 апреля, 16:45 • 23345 просмотра

Удар рф по Балаклее: количество пострадавших возросло до 8

Восемь человек получили ранения в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Балаклея во время следования пассажирского поезда.

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