По Харькову за сутки без ударов рф, по области враг бил ракетами и КАБами - ОВА

Российские войска обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры, но обстрелов самого Харькова за минувшие сутки не зафиксировано.