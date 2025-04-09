Оккупанты обстреляли центральную часть поселка Боровая на Харьковщине около 12:35. В результате атаки повреждено административное здание, учебные заведения и транспортные средства.
В Харьковской области продолжаются работы по построению фортификационных сооружений и круговой обороны Изюма и Балаклеи. Работы выполняются по плану под контролем военных.
В Харьковской области 4 человека сгорели заживо, 2 получили ожоги в результате лесного пожара. Уничтожено более 1000 домов, эвакуированы 60 человек. Причиной могли стать российские обстрелы.
В поле обнаружен универсальный модуль планирования и корректировки с российской авиабомбы. Правоохранители отмечают, что такие боеприпасы низкого качества используются для террора гражданского населения.
В Новгород-Северском районе Черниговщины с 1 августа по 23 сентября из-за вражеских обстрелов произошло около 50 пожаров. Огнем уничтожено 116 домохозяйств, 40 га сухой травы и 95 га лесной подстилки.
В результате удара по Харькову вечером 21 сентября пострадал 21 человек, среди которых трое детей: 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Сейчас госпитализированы 8 человек.
На Харьковщине горит 467,7 га, из них 324,7 га - леса. Власти усиливают меры безопасности: готовят планы эвакуации, увеличивают запасы для тушения пожаров, запрещают склады горючих материалов возле лесов.
В Балаклее на Харьковщине горит 1168 га леса, угрозы населенным пунктам нет. На Полтавщине возле села Малая Перещепина ликвидируют отдельные очаги возгорания после локализации масштабного пожара.
На Харьковщине вторые сутки продолжается ликвидация лесного пожара вблизи Балаклеи. Тушение осложняется заминированием леса и ветром, привлечено 85 спасателей и 24 единицы техники.
Спасатели ГСЧС ликвидировали лесной пожар площадью 43 га в Балаклейском лесничестве Харьковской области. Тушение продолжалось более 4 суток, верховой пожар не допущен, пострадавших нет.
В Харьковской области российские войска атаковали автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" FPV-дроном. Двое медиков-волонтеров погибли, еще трое гражданских получили ранения.
В Балаклейском лесничестве локализован лесной пожар на площади 43 га. Спасатели продолжают борьбу с огнем, привлечено 59 человек и 16 автоцистерн. Председатель ОГА заявляет об умышленном уничтожении лесов врагом.
За сутки в Украине произошло 318 пожаров в экосистемах, уничтожив более 233 га. Больше всего пострадали Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская и Николаевская области. ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
В лесном массиве вблизи Балаклеи на Харьковщине возник пожар, который охватил 30 га леса. В тушении задействованы 72 спасателя, 14 автоцистерн, 4 единицы техники и 12 саперов ГСЧС.
Бывший сотрудник местной теплосети в Балаклее Харьковской области, который сотрудничал с российскими оккупационными войсками и участвовал в рейдах и репрессиях против гражданских, приговорен к 13 годам лишения свободы за коллаборационизм.
Житель Балаклеи сознательно устроился на работу в оккупационную администрацию, Создал станцию связи и ремонтировал кабели для оккупантов.
Служба безопасности Украины пресекла попытку фсб сформировать агентурную сеть в Харьковской области для содействия прорыву российских диверсионных групп и сбора разведывательной информации об обороне Украины.
По словам главы Харьковской областной военной администрации, около 100 человек в Волчанске были захвачены российскими войсками, и им не разрешили эвакуироваться под угрозой расстрела.
57-летний экс-мэр Балаклеи согласился сотрудничать с российскими оккупантами во время временной оккупации города и передал им населенный пункт, в связи с чем ему были предъявлены обвинения в государственной измене.
В Харькове СБУ задержала коллаборанта, который собирал материалы и готовил «информационные справки», которые прославляли российских оккупантов и отрицали их военные преступления, для ток-шоу кремлевских пропагандистов на российских телеканалах.
В Балаклее Харьковской области местная жительница сотрудничала с российскими оккупантами, добровольно работая "главным бухгалтером отдела образования" во время оккупации.
Во время российского авиаудара по Дергачам, где россияне применили управляемые авиабомбы, оккупанты целились в электроподстанцию. В результате удара пострадали 4 человека, среди них дети.
В результате российского ракетного удара по Балаклее Харьковской области ранения получили 13 человек.
Российские войска обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковской области, вызвав жертвы и повреждения гражданской инфраструктуры, но обстрелов самого Харькова за минувшие сутки не зафиксировано.
Количество жертв российского ракетного обстрела Балаклеи возросло до 11 раненых: оккупанты попали ракетой "Искандер-М" в железнодорожный вокзал, когда там находился поезд.
российская армия обстреляла Балаклею в Харьковской области ракетой "Искандер-М" с осколочно-фугасной боеголовкой, ранив 10 человек.
В связи с вражескими обстрелами вносятся временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области на сегодня и завтра.
В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены 10 человек, повреждено здание вокзала и электропоезд.
Трое железнодорожников погибли и семеро получили ранения в результате массированных российских атак на "Укрзализныцю" в Донецкой области.
Восемь человек получили ранения в результате российского ракетного удара по железнодорожной станции Балаклея во время следования пассажирского поезда.