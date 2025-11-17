$42.040.02
Графики отключений электроэнергии
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дія (сервис)
Сокол 9

Атака рф на Харьковскую область в ночь на 17 ноября: разрушены дома в Харькове и области, есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

В результате российского обстрела Харьковской области в ночь с 16 на 17 ноября погибли 3 человека, 13 пострадали, среди них 4 ребенка. Разрушены жилые дома, детский сад и предприятия в Балаклее, Харькове, Староверовке и Лютовке.

Атака рф на Харьковскую область в ночь на 17 ноября: разрушены дома в Харькове и области, есть погибшие и раненые

В результате российского обстрела Харьковской области 16 ноября есть погибшие и раненые, также разрушены жилые дома и здания предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины и Харьковскую областную прокуратуру.

Подробности

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью 16 ноября россияне нанесли ракетные удары по городу Балаклея Харьковской области. Попадание ракет пришлось в район плотной застройки жилого квартала.

По предварительным данным, 3 человека погибли, еще 13 пострадали, из них 4 ребенка. В результате атаки горели частный жилой дом, балконы квартир многоэтажек и легковые автомобили. Повреждены 9-ти и 5-этажные жилые дома, детский сад и легковые автомобили

- сообщили в ГСЧС.

В то же время в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 16 ноября БПЛА атаковали Холодногорский район города Харькова. Была повреждена территория футбольной площадки, складское помещение предприятия.

Также был нанесен авиационный удар по селу Староверовка Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. 52-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Кроме того, вражеские FPV-дроны ударили по селу Лютовка Богодуховского района. Повреждено домовладение, уничтожено авто. Пострадали двое мужчин.

Напомним

В ночь на 17 ноября россияне атаковали центральную часть Балаклеи на Харьковщине двумя ракетами. Сначала сообщалось о гибели одного человека и ранении пятерых, среди которых – ребенок.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Балаклия
Харьков