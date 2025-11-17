російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка

$42.060.00
16 листопада, 18:56 • 14273 перегляди
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 28672 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 26201 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 51109 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 29766 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35864 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48820 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45360 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42346 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53356 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Порт у новоросійську відновив завантаження нафти після української атаки - Reuters16 листопада, 18:24 • 6782 перегляди
У російському орлі пролунали вибухи: місцева теплоцентраль опинилася під ударомPhotoVideo16 листопада, 18:57 • 5732 перегляди
Британські вчені створили гель для відновлення емалі без фтору - дані дослідження16 листопада, 19:15 • 2846 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 4598 перегляди
Нічний ракетний удар по Балаклії: вже троє загиблих, кількість поранених зростає02:59 • 8960 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 51090 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 51464 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 102624 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 87501 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 59673 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Скотт Бессент
Брітні Спірс
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсонська область
Харків
Херсон
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 4668 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 30113 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 102624 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 38622 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 54204 перегляди
російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

російські війська в ніч на 17 листопада атакували центральну частину Балаклії на Харківщині двома ракетами. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками, попередньо загинула одна людина, п'ятеро поранені, серед них - 14-річна дівчинка.

російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка

російські війська в ніч на понеділок, 17 листопада, атакували ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, по центру міста Балаклія ворогом було завдано 2 ракетних удари.

Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- написав Карабанов.

Він додав, що всі служби оперативного реагування працюють на місцях.

Незабаром начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару по Балаклії пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо

Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія. Через обстріл загинула жінка 1937 року народження. Також травми різного ступеня тяжкості отримали 16 місцевих жителів, серед яких 4-річна дитина.

Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець15.11.25, 12:36 • 3626 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Харківська область
Балаклія