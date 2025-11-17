російські війська завдали ракетних ударів по центру Балаклії: загинула людина, серед поранених 14-річна дівчинка
Київ • УНН
російські війська в ніч на 17 листопада атакували центральну частину Балаклії на Харківщині двома ракетами. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками, попередньо загинула одна людина, п'ятеро поранені, серед них - 14-річна дівчинка.
російські війська в ніч на понеділок, 17 листопада, атакували ракетами центральну частину Балаклії на Харківщині. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, по центру міста Балаклія ворогом було завдано 2 ракетних удари.
Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється
Він додав, що всі служби оперативного реагування працюють на місцях.
Незабаром начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару по Балаклії пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.
"За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще пʼятеро людей отримали поранення, серед них 14-річна дівчинка", - розповів Синєгубов.
Нагадаємо
Увечері 1 жовтня російська армія завдала ракетного удару по центру міста Балаклія. Через обстріл загинула жінка 1937 року народження. Також травми різного ступеня тяжкості отримали 16 місцевих жителів, серед яких 4-річна дитина.
Окупанти дроном вдарили по автівці поліцейських на Харківщині: загинув правоохоронець15.11.25, 12:36 • 3626 переглядiв