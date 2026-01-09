$42.990.27
15:56
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
14:55
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу 9 січня. Постраждало 25 осіб, загинуло 4, врятовано 32 людини.

У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу

У столиці рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу міста, що стався у ніч на п’ятницю, 9 січня. Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, пише УНН.

Деталі

"Завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці. Станом на 17:00 внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них 5 рятувальників. На жаль, 4 людини загинули. 32 особи врятовано", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що рятувальники працювали з ночі у кількох районах Києва.

"Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям. Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", – заявили у столичній рятувальній службі.

Київ зазнав майже 5-годинної атаки рф: понад 500 тис. споживачів без світла, ворог бив по котельнях - Прем'єр09.01.26, 11:00 • 3790 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКиїв
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ