У Києві завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу
Київ • УНН
У Києві завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу 9 січня. Постраждало 25 осіб, загинуло 4, врятовано 32 людини.
У столиці рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу міста, що стався у ніч на п’ятницю, 9 січня. Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, пише УНН.
Деталі
"Завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу столиці. Станом на 17:00 внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них 5 рятувальників. На жаль, 4 людини загинули. 32 особи врятовано", – йдеться у повідомленні.
У ДСНС нагадали, що рятувальники працювали з ночі у кількох районах Києва.
"Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям. Дякуємо рятувальникам, медикам, психологам, волонтерам та всім, хто допомагав у цей непростий час", – заявили у столичній рятувальній службі.
