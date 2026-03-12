Дружина Алі Хаменеї залишилася живою після удару США та Ізраїлю - ЗМІ

Вдова попереднього глави Ірану Алі Хаменеї - жива. Інформація про її смерть недостовірна, повідомляє іранське державне агентство Fars, передає УНН.

Дружина загиблого лідера Революції жива, а перші повідомлення про її смерть були неправдивими - пише видання.

Зазначається, у дні після смерті Алі Хаменеї деякі ЗМІ помилково повідомили про смерть дружини покійного аятоли.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.