Жена Али Хаменеи осталась жива после удара США и Израиля - СМИ
Киев • УНН
Иранское агентство Fars опровергло информацию о смерти жены погибшего аятоллы. Ранее СМИ ошибочно распространили данные о ее кончине после гибели мужа.
Вдова предыдущего главы Ирана Али Хаменеи жива. Информация о ее смерти недостоверна, сообщает иранское государственное агентство Fars, передает УНН.
Жена погибшего лидера Революции жива, а первые сообщения о ее смерти были ложными
Отмечается, что в дни после смерти Али Хаменеи некоторые СМИ ошибочно сообщили о смерти жены покойного аятоллы.
Напомним
Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.