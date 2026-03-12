Жена Али Хаменеи осталась жива после удара США и Израиля - СМИ

Вдова предыдущего главы Ирана Али Хаменеи жива. Информация о ее смерти недостоверна, сообщает иранское государственное агентство Fars, передает УНН.

Жена погибшего лидера Революции жива, а первые сообщения о ее смерти были ложными - пишет издание.

Отмечается, что в дни после смерти Али Хаменеи некоторые СМИ ошибочно сообщили о смерти жены покойного аятоллы.

Напомним

Иранские государственные медиа и ведущие информационные агентства Fars и Tasnim подтвердили смерть Верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Это заявление появилось после сообщения президента США Дональда Трампа о ликвидации главы исламской республики в результате масштабной военной операции.