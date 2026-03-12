Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда

Основные тенденции рынка сводятся к высокому дефициту кадров, росту количества вакансий для людей без опыта, высокой конкуренции за удаленную работу и усилению роли практических навыков, AI-компетенций, нетворкинга и постоянного обновления квалификации.

В 2026 году тенденции на рынке труда отличаются от тех, которые царили еще несколько лет назад. Сфера стала более фрагментированной. Кроме того, возросла роль индивидуального подхода.

Вакансии в сфере обслуживающего персонала еще можно успешно искать на крупных платформах, которые завоевали популярность и привязанность украинцев десятилетие назад. А вот предложения от международных работодателей в 2026 году все чаще имеет смысл искать через LinkedIn. Кроме того, резко возросла роль профессиональных сообществ в соцсетях и мессенджерах вроде Telegram, где есть возможность быстро узнать о работе для узкопрофильных специалистов.

Где украинцам результативнее искать работу, учитывая все новые тенденции на рынке, разбирался УНН.

Поиск работы в Украине 2026: крупные job-платформы остаются главной площадкой

Первый уровень поиска в 2026 году – это крупные украинские job-платформы. По состоянию на 10 марта Work.ua фиксировал 66 309 новых вакансий за неделю и 133 138 новых резюме, а robota.ua на главной странице показывал более 104 тысяч актуальных вакансий от более чем 33 тысяч компаний.

Сейчас именно здесь сосредоточен основной массив предложений для продаж, логистики, административных позиций, производства, ритейла, сервиса и части офисных ролей. Но для того, чтобы поиск работы был более результативным, стоит понимать, что пассивная стратегия, когда кандидат отправляет одно типовое резюме на ряд вакансий, в 2026 году уже не работает. Профессиональные рекрутеры советуют:

формировать индивидуальное резюме под каждую отдельную вакансию;

отправлять короткое сопроводительное письмо вместе с резюме;

регулярно обновлять резюме, размещенное в профиле на job-платформе;

выбрать один основной канал связи с работодателями (мессенджер или/и e-mail) и несколько раз в день проверять, не поступили ли туда письма и сообщения от потенциальных работодателей.

Ваучеры, микрогранты и тысячи вакансий: почему не стоит игнорировать портал службы занятости

Еще одним важным ресурсом, который поможет в поиске желанной работы, до сих пор остается Единый портал вакансий Государственной службы занятости. По состоянию на сейчас он содержит более 209 тысяч вакансий, из которых более 41 тысячи размещены непосредственно через службу занятости.

Этот ресурс стоит использовать тем, кто ищет рабочую специальность, работу в регионах. Платформа предлагает хорошие варианты для людей без опыта или с возможностью быстро переквалифицироваться.

По состоянию на сейчас Единый портал активно предлагает соискателям постоянной работы следующие вакансии:

водитель автотранспортных средств (водитель легкового, грузового транспорта и автобусов);

продавец продовольственных товаров;

подсобный рабочий;

продавец-консультант;

уборщик служебных помещений;

повар;

бухгалтер;

швея;

медицинская сестра.

Преимущество государственного канала в том, что он объединяет вакансии с другими инструментами занятости. В 2026 году служба занятости продолжает выдавать ваучеры на обучение, а максимальная сумма такого ваучера составляет 33 280 грн. Кроме того, действует программа микрогрантов "Свое дело", где с 1 января 2026 года суммы увеличили до 100 тысяч грн для ФЛП и до 200 тысяч грн при условии создания рабочих мест.

Поиск работы через LinkedIn в 2026 году: почему личные контакты стали решающими

Для специалистов среднего и высокого уровня, а также для тех, кто хочет работать на международный рынок, LinkedIn как инструмент поиска работы в 2026 году станет еще более полезным и эффективным.

По данным LinkedIn, глобальный найм остается примерно на 20% ниже доковидного уровня, а переходы между работодателями упали до минимума за десять лет. Одновременно компании все больше ценят не просто опыт, а сочетание AI-навыков и сильных коммуникационных и аналитических способностей.

Кроме того, по статистике претенденты, имеющие контакты с сотрудниками компании в LinkedIn, получают в 3,6 раза больше шансов на трудоустройство. Таким образом, профессиональные знакомства, рекомендации, прямое общение с рекрутерами и просмотр страниц работодателей уже стали привычной частью поиска работы. Именно поэтому искать вакансии стоит не только через раздел Jobs, но и с помощью профессиональной сети, страниц компаний и личных сообщений рекрутерам.

Специализированные платформы в 2026 году: как Djinni и DOU меняют поиск работы

Отдельный сегмент поиска работы в 2026 году формируют специализированные платформы, которые дают лучший результат в профессиональных нишах, чем универсальные сайты с вакансиями. Для ИТ, digital, product, gamedev, miltech, embedded и удаленных технических ролей актуальными остаются Djinni и DOU. По состоянию на март на Djinni было около 9,7 тыс. вакансий, а на DOU отдельный раздел вакансий за рубежом показывал 1 256 предложений. Отдельно DOU фиксировал 1 112 вакансий по запросу deftech, что подтверждает рост спроса на специалистов для оборонных и deeptech-направлений.

Преимущество таких площадок в том, что они лучше работают там, где работодателю нужен кандидат с набором узконаправленных компетенций. Это позволяет работодателю быстрее отсеять случайные предложения и работать с более целевой выборкой.

Еще одна причина использовать профессиональные платформы заключается в том, что они отражают не только сам факт наличия вакансий, но и структуру спроса. Например, в блоке вакансий за рубежом на DOU значительная часть предложений сочетает международную локацию с удаленным форматом, а в выборке deftech есть как инженерные роли, так и вакансии для менеджеров, рекрутеров, финансистов и инструкторов.

Таким образом, в 2026 году эффективный поиск работы в Украине – разновекторный. Крупные сайты вакансий – для массового мониторинга, государственный портал – для региональных возможностей, LinkedIn – для международного и профессионального сегмента, нишевые платформы – для узких специальностей, а также постоянное обновление навыков. Главное изменение на рынке труда, с которым уже считаются и работодатели, и соискатели вакансий заключается в том, что работу теперь ищут не в одном месте, а в системе каналов. Именно эта тенденция стремительно становится ведущей в сфере трудоустройства, по крайней мере в текущем году и для Украины.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, что украинцы смогут найти работу через Дию и ЦПАУ. Это стало возможным потому, что Кабинет министров принял решение, которое расширяет каналы получения услуг в сфере занятости населения.

