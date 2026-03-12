Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателям

В Харьковской области ночью российские войска атаковали дронами Харьков и область, во время ликвидации последствий спасатели дважды попали под повторные удары. За сутки в области из-за вражеских атак три человека погибли; 16 человек пострадали, в том числе 6-летний ребенок, сообщили экстренные службы и власти области, пишет УНН.

Детали

По данным Харьковской областной прокуратуры, 12 марта в период с 04:10 до 05:00 российские военные нанесли не менее восьми ударов беспилотниками по селу Золочев Богодуховского района. Предварительно установлено, что враг применил БпЛА типа "Герань-2", "Молния" и FPV-дроны. Повреждены дом культуры, административные здания, магазины, склады, а также техника сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщили в ГСЧС, ночью враг атаковал БпЛА и другие населенные пункты Харьковщины.

Попадания зафиксированы в Золочевской, Малиновской и Великобурлукской громадах, а также в Харькове - отметили в ГСЧС.

"Возникло несколько пожаров. Пострадала 39-летняя женщина, повреждены объекты инфраструктуры и частные дома", - указали в ГСЧС.

"Во время тушения пожаров россияне дважды наносили повторные удары. Повреждена пожарная автоцистерна, спасатели не пострадали. К работам привлечены подразделения ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.

По данным прокуратуры, также 11 марта около 19:20 в Чугуеве беспилотник, предварительно типа "Герань-2", попал в частный жилой дом. В результате удара часть дома разрушена, возник пожар. Погиб владелец домовладения. Ранения и травмы получили две женщины.

Кроме того, 11 марта около 14:00 в Мерефе беспилотник, также предварительно типа "Герань-2", атаковал частный сектор. Повреждены жилые дома и автомобили. Ранения получила 74-летняя женщина. Еще одна женщина и 6-летняя девочка испытали острую реакцию на стресс. Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, здесь также пострадал еще один мужчина.

Также днем 11 марта российские беспилотники указанного типа атаковали и Дергачи: повреждены домовладения.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 14 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов три человека погибли; 16 человек пострадали, в том числе ребенок - сообщил глава ОВА.

По данным главы ОВА, в Харькове погибли 45-летний и 50-летний мужчины, пострадали три женщины и 4 мужчины. Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Киевский районы Харькова.

В ГУНП в области уточнили, что в Шевченковском районе Харькова в результате обстрела было разрушено гражданское предприятие. И что ночью военнослужащие рф продолжили бить по Харькову.

