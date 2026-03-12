Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателям

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
07:14 • 9716 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 24644 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 42113 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 43343 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 37299 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 40934 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 36349 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 39452 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 35107 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 45285 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
2.4м/с
46%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Стив Виткофф подтвердил проведение очередной встречи с российской делегацией во Флориде11 марта, 22:54 • 27084 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 29049 просмотра
Поражение российской дипломатии и ставка на террор стали главным итогом года после мирных инициатив в Джидде – Сибига11 марта, 23:20 • 20043 просмотра
Хакеры из Ирана заявили о проведении масштабной кибератаки на американскую медицинскую компанию Stryker12 марта, 00:00 • 10233 просмотра
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк05:41 • 20904 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 32320 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 37253 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 41178 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 72400 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 77840 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Оксен Лисовой
Стив Уиткофф
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 29146 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 19790 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 19555 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 21605 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 33831 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Boeing P-8 Poseidon

Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателям

Киев • УНН

 • 3536 просмотра

В результате массированных атак БПЛА на Харьков и область три человека погибли, а 16 получили ранения. Враг дважды бил по спасателям во время ликвидации пожаров.

Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателям

В Харьковской области ночью российские войска атаковали дронами Харьков и область, во время ликвидации последствий спасатели дважды попали под повторные удары. За сутки в области из-за вражеских атак три человека погибли; 16 человек пострадали, в том числе 6-летний ребенок, сообщили экстренные службы и власти области, пишет УНН.

Детали

По данным Харьковской областной прокуратуры, 12 марта в период с 04:10 до 05:00 российские военные нанесли не менее восьми ударов беспилотниками по селу Золочев Богодуховского района. Предварительно установлено, что враг применил БпЛА типа "Герань-2", "Молния" и FPV-дроны. Повреждены дом культуры, административные здания, магазины, склады, а также техника сельскохозяйственного предприятия.

Как сообщили в ГСЧС, ночью враг атаковал БпЛА и другие населенные пункты Харьковщины.

Попадания зафиксированы в Золочевской, Малиновской и Великобурлукской громадах, а также в Харькове

- отметили в ГСЧС.

"Возникло несколько пожаров. Пострадала 39-летняя женщина, повреждены объекты инфраструктуры и частные дома", - указали в ГСЧС.

"Во время тушения пожаров россияне дважды наносили повторные удары. Повреждена пожарная автоцистерна, спасатели не пострадали. К работам привлечены подразделения ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.

По данным прокуратуры, также 11 марта около 19:20 в Чугуеве беспилотник, предварительно типа "Герань-2", попал в частный жилой дом. В результате удара часть дома разрушена, возник пожар. Погиб владелец домовладения. Ранения и травмы получили две женщины.

Кроме того, 11 марта около 14:00 в Мерефе беспилотник, также предварительно типа "Герань-2", атаковал частный сектор. Повреждены жилые дома и автомобили. Ранения получила 74-летняя женщина. Еще одна женщина и 6-летняя девочка испытали острую реакцию на стресс. Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, здесь также пострадал еще один мужчина.

Также днем 11 марта российские беспилотники указанного типа атаковали и Дергачи: повреждены домовладения.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 14 населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов три человека погибли; 16 человек пострадали, в том числе ребенок

- сообщил глава ОВА.

По данным главы ОВА, в Харькове погибли 45-летний и 50-летний мужчины, пострадали три женщины и 4 мужчины. Враг атаковал БпЛА Шевченковский, Киевский районы Харькова.

В ГУНП в области уточнили, что в Шевченковском районе Харькова в результате обстрела было разрушено гражданское предприятие. И что ночью военнослужащие рф продолжили бить по Харькову.

77 из 94 российских дронов обезврежены над Украиной12.03.26, 09:09 • 1910 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Ольга Фреймут
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Шахед-136
Чугуев
Харьков