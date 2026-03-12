российское правительство планирует сократить бюджетные расходы на 10% из-за падения доходов от экспорта энергоносителей

Фото: Reuters

Министерство финансов РФ начало подготовку к секвестру бюджета на 2026 год, предлагая государственным учреждениям сократить незащищенные расходы на 10%. Основной причиной такого шага стало стремительное падение доходов от продажи нефти и газа, которые за первые два месяца текущего года сократились вдвое. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным источников, знакомых с ситуацией, под сокращение попадут прежде всего новые инфраструктурные проекты, строительство и капитальный ремонт дорог.

В то же время Министерство финансов уверяет, что оптимизация не коснется финансирования военных действий в Украине и выполнения социальных обязательств, таких как выплата зарплат бюджетникам и пенсий.

Такие меры направлены на удержание дефицита бюджета в пределах запланированных 1,6% валового внутреннего продукта и сдерживание роста государственного долга.

Министерство финансов сообщило учреждениям, распределяющим бюджетные средства, о необходимости сокращения расходов. Сейчас они думают, что именно сократить. Это всегда делается путем оптимизации несущественных расходов. Некоторые новые проекты, такие как строительство или ремонт дорог, будут приостановлены – сообщил Reuters источник на условиях анонимности.

Окончательное решение о масштабах сокращений будет зависеть от волатильности мировых цен на нефть, на которые сейчас влияет война между США и Ираном. Несмотря на общее падение доходов российского бюджета на 11%, кремль пытается сохранить стабильность государственных финансов за счет жесткой монетарной политики Центрального банка. Однако обычное население уже ощущает последствия кризиса из-за высокой инфляции, хотя массовые увольнения в государственном секторе пока не прогнозируются.

