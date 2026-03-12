$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 11616 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 26747 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 30188 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 26052 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 32323 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 32349 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 37942 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34622 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45013 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121302 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
УНН Lite
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Мінфін рф готує секвестр бюджету на 2026 рік через дворазове падіння нафтогазових доходів. Скоротять витрати на інфраструктуру та ремонт доріг.

російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв
Фото: Reuters

Міністерство фінансів рф розпочало підготовку до секвестру бюджету на 2026 рік, пропонуючи державним установам скоротити незахищені витрати на 10%. Основною причиною такого кроку стало стрімке падіння доходів від продажу нафти та газу, які за перші два місяці поточного року скоротилися вдвічі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, знайомих із ситуацією, під скорочення потраплять насамперед нові інфраструктурні проєкти, будівництво та капітальний ремонт доріг.

Водночас Міністерство фінансів запевняє, що оптимізація не торкнеться фінансування військових дій в Україні та виконання соціальних зобов’язань, таких як виплата зарплат бюджетникам і пенсій.

Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27.02.26, 12:09 • 18392 перегляди

Такі заходи спрямовані на утримання дефіциту бюджету в межах запланованих 1,6% валового внутрішнього продукту та стримування зростання державного боргу.

Міністерство фінансів повідомило установи, які розподіляють бюджетні кошти, про необхідність скорочення витрат. Зараз вони думають, що саме скоротити. Це завжди робиться шляхом оптимізації несуттєвих витрат. Деякі нові проєкти, такі як будівництво чи ремонт доріг, будуть призупинені

– повідомило Reuters джерело на умовах анонімності.

Остаточне рішення про масштаби скорочень залежатиме від волатильності світових цін на нафту, на які наразі впливає війна між США та Іраном. Попри загальне падіння доходів російського бюджету на 11%, кремль намагається зберегти стабільність державних фінансів за рахунок жорсткої монетарної політики Центрального банку. Проте звичайне населення вже відчуває наслідки кризи через високу інфляцію, хоча масові звільнення у державному секторі поки що не прогнозуються.

Торгівля між ЄС та росією обвалилася до історичного мінімуму – СЗРУ02.03.26, 14:54 • 7482 перегляди

Степан Гафтко

