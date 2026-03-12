російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв

Фото: Reuters

Міністерство фінансів рф розпочало підготовку до секвестру бюджету на 2026 рік, пропонуючи державним установам скоротити незахищені витрати на 10%. Основною причиною такого кроку стало стрімке падіння доходів від продажу нафти та газу, які за перші два місяці поточного року скоротилися вдвічі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними джерел, знайомих із ситуацією, під скорочення потраплять насамперед нові інфраструктурні проєкти, будівництво та капітальний ремонт доріг.

Водночас Міністерство фінансів запевняє, що оптимізація не торкнеться фінансування військових дій в Україні та виконання соціальних зобов’язань, таких як виплата зарплат бюджетникам і пенсій.

Такі заходи спрямовані на утримання дефіциту бюджету в межах запланованих 1,6% валового внутрішнього продукту та стримування зростання державного боргу.

Міністерство фінансів повідомило установи, які розподіляють бюджетні кошти, про необхідність скорочення витрат. Зараз вони думають, що саме скоротити. Це завжди робиться шляхом оптимізації несуттєвих витрат. Деякі нові проєкти, такі як будівництво чи ремонт доріг, будуть призупинені – повідомило Reuters джерело на умовах анонімності.

Остаточне рішення про масштаби скорочень залежатиме від волатильності світових цін на нафту, на які наразі впливає війна між США та Іраном. Попри загальне падіння доходів російського бюджету на 11%, кремль намагається зберегти стабільність державних фінансів за рахунок жорсткої монетарної політики Центрального банку. Проте звичайне населення вже відчуває наслідки кризи через високу інфляцію, хоча масові звільнення у державному секторі поки що не прогнозуються.

