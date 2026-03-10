$43.900.1750.710.17
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

Для будь-яких операцій із землею в Україні обов'язковий кадастровий номер. Оформлення триває до 1,5 місяця та коштує від 2 до 30 тисяч гривень.

Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує

В Україні кожна земельна ділянка повинна мати унікальний кадастровий номер, без якого неможливо продати, подарувати, успадкувати чи здати землю в оренду. УНН розповідає, як присвоюється кадастровий номер, які документи потрібні для його оформлення, скільки це коштує та де перевірити дані про ділянку.

Що таке кадастровий номер, з чого складається, хто присвоює

Кадастровий номер земельної ділянки - унікальний цифровий код, який присвоюється земельній ділянці під час реєстрації в Державному земельному кадастрі та не повторюється на всій території України.

Відповідно до законодавства, наявність у земельної ділянки такого унікального кадастрового номера обов’язкова.

Кадастровий номер складається з 19 цифр, розділених двокрапкою. Перші 10 визначають межі адміністративно-територіального устрою України (область, район, частину району, територія сільської чи міської ради). Наприклад, 3220881700  буде означати територію Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Наступні 2 цифри - номер кадастрової зони відносно адміністративної області; наступні 3 - номер кадастрового кварталу відносно кадастрової зони; останні 4 - інформують про місцезнаходження земельної ділянки відносно кадастрового кварталу.

Українці в 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло: що відбувається на ринку12.02.25, 08:41 • 30371 перегляд

Хто присвоює кадастровий номер і як відбувається процедура

Кадастровий номер земельної ділянки - це обов’язкова умова для здійснення будь-яких операцій з наділом:

  • купівля-продаж;
    • дарування;
      • успадкування;
        • міна;
          • оренда;
            • застава.

              Без нього неможливо зареєструвати право власності чи користування земельною ділянкою.

              Кадастровий номер присвоює територіальний орган Держгеокадастру шляхом внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Процедура включає розробку технічної документації сертифікованим інженером, погодження меж ділянки та реєстрацію в базі даних, що займає близько 1-1,5 місяців.

              Для його отримання необхідно:

              • звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника (знайти їх перелік можна на сайті Держгеокадастру) або до відповідної організації та замовити послугу щодо розробки технічної документації із землеустрою на земельну ділянку;
                • подати документи до органу Держгеокадастру за місцем знаходження земельної ділянки. Це може зробити: інженер-землевпорядник через вебпортал електронних послуг; або власник земельної ділянки (особисто) через ЦНАП.

                  Для подачі документів через ЦНАП, необхідні наступні документи:

                  • заява про державну реєстрацію земельної ділянки;
                    • оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (оформляє інженер-землевпорядник);
                      • електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру (оформляє інженер-землевпорядник).

                        Після подачі документи перевіряються на відповідність державним вимогам. Законодавством визначено строк проведення державної реєстрації земельної ділянки, який становить 14 календарних днів з дня реєстрації заяви (7 днів - у разі здійснення державної реєстрації земельної ділянки за принципом екстериторіальності - якщо подав землевпорядник).

                        Після цього необхідно отримати витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, з яким необхідно звернутися до реєстратора прав власності для того, щоб зареєструвати право власності на земельну ділянку.

                        Результатом послуги буде витяг з державного реєстру речових прав, який і буде засвідчувати ваше право власності на земельну ділянку.

                        Продала комунальну землю на Закарпатті зі "знижкою" понад 80 млн грн: з Німеччини екстрадували обвинувачену15.09.25, 18:57 • 6314 переглядiв

                        Скільки коштує кадастровий номер на землю

                        Оформлення кадастрового номера залежить від:

                        площі земельної ділянки;

                        регіону розташування;

                        складності робіт;

                        обраного землевпорядника чи організації.

                        У більшості випадків вартість для громадян коливається в межах від 2 до 30 тисяч гривень. Проте для великих масивів землі ціна може сягати і десятків чи навіть сотень тисяч гривень.

                        Де і як перевірити кадастровий номер земельної ділянки

                        Перевірити присвоєння можна кількома способами:

                        • на Публічній кадастровій карті України. Для цього потрібно знати точне місце розташування наділу;
                          • у Державному земельному кадастрі - через е-сервіс “Е-крок” або в територіальному органі Держгеокадастру. Потрібно мати документ, що посвідчує право власності;
                            • у витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - він містить всі відомості про наділ. Замовити витяг можна в ЦНАП або в інженера-землевпорядника.

                              Ринок землі в Україні перейшов до стабільної моделі розвитку в 2025 році - Мінекономіки08.01.26, 14:22 • 4928 переглядiв

                              Павло Башинський

