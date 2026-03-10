$43.730.0850.540.36
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко

Київ • УНН

 • 1676 перегляди

Очільник МВС підписав наказ про формування в Національній гвардії України полків безпілотних систем і штурмових підрозділів. Також створено окремий полк прикриття повітряного простору.

В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко

У структурі Національної гвардії України сформовані нові підрозділи. Відповідний наказ підписав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Клименко, значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Він додав, що такий підхід уже дав результат.

Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність. Посилюємо бойові спроможності підрозділів системи МВС на основі аналізу бойового досвіду та розвитку сучасних технологій

- йдеться в повідомленні міністра.

Наказ передбачає створення:

  • полків безпілотних систем;
    • штурмових полків;
      • окремого полку прикриття повітряного простору.

        Головною метою, за словами Клименка, є посилення спроможності підрозділів на полі бою, масштабування застосування сучасних технологій та підвищення ефективності протидії повітряним загрозам.

        Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань

        - резюмував Клименко.

        Нагадаємо

        Нещодавно військовослужбовці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" отримали заслужені нагороди від командування корпусу та командування угруповання військ "Схід" з нагоди першої річниці від дня створення корпусу "Азов".

        Євген Устименко

