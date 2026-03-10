У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - Міненерго

Станом на вівторок, 10 березня, через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов, передає УНН.

Деталі

Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити оселі українців, соціальну інфраструктуру та підприємства - заявив Некрасов.

Водночас у деяких регіонах прогнозується застосування графіків погодинних відключень у вечірні години пікового споживання. Крім того, впродовж дня у частині регіонів діють графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Більш актуальну інформацію щодо обмежень можна знайти на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Нагадаємо

7 березня ворог здійснив чергову масовану атаку на енергосистему. У семи регіонах знеструмлено споживачів, а в Києві через обстріл порушено теплопостачання.