У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
7 березня, 01:30 • 26137 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 28964 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 45208 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 52599 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 41191 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 70008 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29135 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26509 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 25047 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
росія атакувала енергетику у кількох регіонах, є відключення світла у 7 областях

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Ворог здійснив п'яту масовану атаку на енергосистему. У семи регіонах знеструмлено споживачів, а в Києві через обстріл порушено теплопостачання.

росія атакувала енергетику у кількох регіонах, є відключення світла у 7 областях

росія вчергове атакувала енергетику в Україні, через що є знеструмлені жителі у 7 областях, у кількох регіонах - графіки відключень, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у суботу, пише УНН.

Ворожі атаки

"Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергосистеми України у кількох областях", - зазначили в Укренерго.

Уночі росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці

- повідомили в Міненерго.

Через атаку рф на Київ без тепла майже 2000 будинків, троє постраждалих07.03.26, 10:04 • 1966 переглядiв

Енергетики та тепловики, як вказано, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло для всіх споживачів.

Зеленський розкрив наслідки масованої атаки рф 29 ракетами та 480 дронами07.03.26, 08:59 • 1950 переглядiв

Графіки відключень

"Внаслідок постійних атак ворога - у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - зазначили у Міненерго.

"Враховуючи погодні умови у більшості областей, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", - вказали в Укренерго.

Споживачів, де застосовуються заходи обмеження, закликали за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

росія атакувала залізницю та порти України, серед поранених немовля07.03.26, 08:46 • 1960 переглядiв

Юлія Шрамко

