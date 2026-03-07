росія атакувала енергетику у кількох регіонах, є відключення світла у 7 областях
Київ • УНН
Ворог здійснив п'яту масовану атаку на енергосистему. У семи регіонах знеструмлено споживачів, а в Києві через обстріл порушено теплопостачання.
росія вчергове атакувала енергетику в Україні, через що є знеструмлені жителі у 7 областях, у кількох регіонах - графіки відключень, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у суботу, пише УНН.
Ворожі атаки
"Вночі та вранці ворог здійснив чергову масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергосистеми України у кількох областях", - зазначили в Укренерго.
Уночі росія здійснила п'яту з початку року масовану ракетно-дронову атаку на обʼєкти енергетики країни. Внаслідок чого є знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Крім того, внаслідок атаки ворога порушено теплопостачання у столиці
Енергетики та тепловики, як вказано, працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло та тепло для всіх споживачів.
Графіки відключень
"Внаслідок постійних атак ворога - у кількох регіонах сьогодні триває застосування вимушених заходів обмеження: графіків обмеження потужності для промисловості та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - зазначили у Міненерго.
"Враховуючи погодні умови у більшості областей, користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на денний час – з 11:00 до 15:00. Це період найефективнішої роботи сонячних електростанцій", - вказали в Укренерго.
Споживачів, де застосовуються заходи обмеження, закликали за можливості ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо - у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
