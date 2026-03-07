Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дім

Речниця Білого дому Каролін Лівітт у коментарі для CBS News заявила, що досягнення мирної угоди між росією та Україною залишається реальною метою. Ця заява пролунала на тлі інформації про те, що росія надає Ірану розвідувальні дані стосовно позицій американських військ. Про це пише УНН.

На пряме запитання журналістів про те, чи висловлював Дональд Трамп своє розчарування путіну через підтримку іранської сторони, Каролін Лівітт утрималася від детальних коментарів.

Вона зазначила, що президент самостійно висвітлить це питання у прямій комунікації, не спростовуючи факт напруженості у відносинах через цей інцидент. Ситуація ускладнюється тим, що розвіддані передаються Ірану в розпал його прямого воєнного конфлікту зі Сполученими Штатами на Близькому Сході.

Мир між росією та Україною залишається досяжним, попри повідомлення про те, що росія надає Ірану розвідувальні дані про позиції США. Я дозволю президенту поговорити про це безпосередньо