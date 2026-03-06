Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога

Підрозділи Сил оборони уразили вертоліт Ка-27, район зосередження ОТРК "Іскандер", засоби ППО та інші цілі ворога, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

Підрозділи Сил оборони України 5-го та у ніч на 6-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

У результаті уражено елементи протиповітряної оборони противника – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Волновахи (ТОТ Донецької обл.), а також пускову установку ЗРК С-300 у районі Стрілкового (ТОТ Херсонської обл.) - йдеться у повідомленні.

Крім того підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" 12-ї окремої ракетної бригади у районі Курортного (ТОТ АР Крим), по полігону "Восточный" у районі Новопетрівки (ТОТ Запорізької обл.), а також зосередженню живої сили противника поблизу Колотилівки (Бєлгородська обл., рф). Втрати ворога уточнюються, додали у Генштабі.

Серед іншого уражено склад зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки (ТОТ Херсонської обл.).

Також завдано удару по посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря. Під час проведення заходів додатково знищено вертоліт Ка-27. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються, резюмували у Генштабі.