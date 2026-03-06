Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 20141 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 25627 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 25413 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 44859 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 21948 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 21540 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 20785 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19650 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20033 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17356 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0.9м/с
77%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 23757 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 39153 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 30173 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 25739 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 18298 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 18308 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 25751 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 44848 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 30183 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 39162 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 766 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 4280 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 28732 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 25417 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 27155 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Підрозділи Сил оборони України уразили вертоліт Ка-27, район зосередження ОТРК "Іскандер" та засоби ППО. Також знищено склад боєприпасів та завдано ударів по скупченнях живої сили ворога.

Сили оборони знищили вертоліт Ка-27, уразили район зосередження ОТРК "Іскандер" у Криму та засоби ППО ворога

Підрозділи Сил оборони уразили вертоліт Ка-27, район зосередження ОТРК "Іскандер", засоби ППО та інші цілі ворога, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

Підрозділи Сил оборони України 5-го та у ніч на 6-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника.

У результаті уражено елементи протиповітряної оборони противника – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Якимівки (ТОТ Запорізької обл.), зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Волновахи (ТОТ Донецької обл.), а також пускову установку ЗРК С-300 у районі Стрілкового (ТОТ Херсонської обл.) 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”06.03.26, 20:30 • 1490 переглядiв

Крім того підрозділи Сил оборони завдали ураження по району зосередження оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" 12-ї окремої ракетної бригади у районі Курортного (ТОТ АР Крим), по полігону "Восточный" у районі Новопетрівки (ТОТ Запорізької обл.), а також зосередженню живої сили противника поблизу Колотилівки (Бєлгородська обл., рф). Втрати ворога уточнюються, додали у Генштабі.

Серед іншого уражено склад зберігання боєприпасів у районі Новоолексіївки (ТОТ Херсонської обл.).

Сили оборони уразили склади боєприпасів і пального окупантів на ТОТ та в рф06.03.26, 20:44 • 1130 переглядiв

Також завдано удару по посту технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" в акваторії Чорного моря. Під час проведення заходів додатково знищено вертоліт Ка-27. Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Запорізька область
Ракетний комплекс "Тор"
Ракетний комплекс "Панцир"
Херсонська область
Волноваха
Іскандер (ОТРК)
С-300
Чорне море
Крим