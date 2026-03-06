Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Київ • УНН
Міжнародні резерви України на початок березня зменшилися на 5% до 54,8 млрд доларів. Це відбулося через продаж валюти та виплати держборгу, хоча обсяг резервів залишається достатнім.
Міжнародні резерви України на початок березня зменшилися на 5% - до 54,8 млрд дол., на тлі продажу валюти і виплати боргу, повідомили у Національному банку України 6 березня, пише УНН.
Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили 54 753,4 млн дол. США. У лютому вони зменшилися на 5,0%
Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті". "Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", - ідеться у повідомленні.
"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - наголосили у Нацбанку.
У лютому порівняно з січнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 989,5 млн дол. США
На валютні рахунки уряду в НБУ в лютому надійшло 1 млрд дол., у тому числі: 690,8 млн дол. – через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 ERA; 309,6 млн дол. – від розміщення ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 804,1 млн дол., у тому числі: 472,2 млн дол. – обслуговування та погашення ОВДП; 331,9 млн дол. – сплата іншим кредиторам. Окрім того, Україна сплатила МВФ 279,7 млн дол.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд06.02.26, 11:02 • 22942 перегляди