Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
09:22
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
5 березня, 17:39
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
5 березня, 12:41
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
5 березня, 12:00
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу

Київ • УНН

 6 березня

Міжнародні резерви України на початок березня зменшилися на 5% до 54,8 млрд доларів. Це відбулося через продаж валюти та виплати держборгу, хоча обсяг резервів залишається достатнім.

Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу

Міжнародні резерви України на початок березня зменшилися на 5% - до 54,8 млрд дол., на тлі продажу валюти і виплати боргу, повідомили у Національному банку України 6 березня, пише УНН.

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили 54 753,4 млн дол. США. У лютому вони зменшилися на 5,0%

- повідомили у НБУ.

Таку динаміку у регуляторі пояснили "валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті". "Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", - ідеться у повідомленні.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - наголосили у Нацбанку.

У лютому порівняно з січнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 989,5 млн дол. США

- вказали у НБУ.

На валютні рахунки уряду в НБУ в лютому надійшло 1 млрд дол., у тому числі: 690,8 млн дол. – через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 ERA; 309,6 млн дол. – від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 804,1 млн дол., у тому числі: 472,2 млн дол. – обслуговування та погашення ОВДП; 331,9 млн дол. – сплата іншим кредиторам. Окрім того, Україна сплатила МВФ 279,7 млн дол.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Юлія Шрамко

Економіка