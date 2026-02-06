Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Київ • УНН
Міжнародні резерви України на 1 лютого 2026 року зросли до 57,7 млрд доларів, оновивши історичний максимум. Збільшення відбулося завдяки зовнішньому фінансуванню, що компенсувало продаж валюти НБУ та боргові виплати.
Міжнародні резерви України на початок лютого оновили історичний максимум, зрісши до 57,7 млрд дол., повідомили у Національному банку України у п'ятницю, пише УНН.
Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум
У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем.
Причиною у НБУ називають "зовнішнє фінансування, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті".
Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 124,0 млн дол. через рахунки Світового банку.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:
- 233,9 млн дол. США – обслуговування та погашення ОЗДП;
- 76,8 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.
Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол.
"У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол.", - зазначили у Нацбанку.
