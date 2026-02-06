$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
09:41 • 308 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 2162 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37150 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 40622 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 32639 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46271 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 83746 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33615 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31080 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23485 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
78%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 5846 перегляди
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 4246 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 8274 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11504 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 10569 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 19218 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 37150 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 83746 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 75919 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 105880 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12628 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 15819 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25199 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28686 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 61997 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Золото

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

Міжнародні резерви України на 1 лютого 2026 року зросли до 57,7 млрд доларів, оновивши історичний максимум. Збільшення відбулося завдяки зовнішньому фінансуванню, що компенсувало продаж валюти НБУ та боргові виплати.

Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд

Міжнародні резерви України на початок лютого оновили історичний максимум, зрісши до 57,7 млрд дол., повідомили у Національному банку України у п'ятницю, пише УНН.

Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум

- повідомили у НБУ.

У січні вони збільшилися на 357,8 млн дол. США порівняно з попереднім місяцем.

Причиною у НБУ називають "зовнішнє фінансування, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті".

Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 124,0 млн дол. через рахунки Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 млн дол. США, у тому числі:

  • 233,9 млн дол. США – обслуговування та погашення ОЗДП;
    • 76,8 млн дол. США – сплата іншим кредиторам.

      Окрім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 171,6 млн дол. 

      "У січні 2026 року порівняно з груднем 2025 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 3 729,5 млн дол.", - зазначили у Нацбанку.

      Зростання ВВП України за квартал прискорилося до 3%04.02.26, 15:01 • 2814 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Економіка
      Державний бюджет
      Кабінет Міністрів України
      Міжнародний валютний фонд
      Світовий банк
      Національний банк України
      Україна