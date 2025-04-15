Світовий банк

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.
Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.
Керівництво Мінфіну зустрілося з делегацією Великої Британії для обговорення фінансової підтримки, реформ та співпраці з МВФ. Велика Британія надала Україні 3 млрд доларів бюджетної допомоги.
ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Загалом, з початку року Україна отримала 5 млрд євро, а до кінця року очікується ще 13 млрд євро.
Україна планує використовувати штучний інтелект для обробки даних, визначення збитків та пошуку злочинців. ШІ допоможе ідентифікувати винних та встановити справедливість.
Україна обговорила з МВФ впровадження ризик-орієнтованого підходу, цифровізацію та розвиток IT-системи для ДПС. Важливим є кадровий розвиток та підвищення доброчесності.
Минулої доби на фронті відбулася 171 бойова сутичка, найбільше на Покровському напрямку. Ворог активно атакував на Курщині та Лиманському напрямку, завдавши ракетних та авіаційних ударів.
За оцінками Світового банку, для повного розмінування території України потрібно близько 30 млрд доларів. В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування.
Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.
Поради для ефективного весняного прибирання: очищення вікон, жалюзі, картин, рослин, плінтусів, кухонних шаф, техніки та матраців для свіжості й затишку в домі.
Кабмін спрямує МОЗ 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи. Кошти підуть на цифровізацію, інвестиції та ефективне управління.
Кабмін перерозподілить 6,3 млн гривень на ремонт двох корпусів Охматдиту та історичної амбулаторії. 5,4 млн грн спрямують на ремонт лікувального корпусу №3, решту - на відновлення амбулаторії для чорноробів.
Міжнародні резерви України зменшились на 6,7% у лютому 2025 року через продаж валюти та виплати держборгу. НБУ продав $3 млрд на валютному ринку, а резерви забезпечують фінансування 4,9 місяця імпорту.
Новий законопроєкт щодо Фонду гарантування вкладів суперечить зобов'язанням України перед МВФ. Документ розширює повноваження ФГВФО та створює ризики для банківської системи.
Система охорони здоров'я України потребує 19,4 млрд доларів на відновлення протягом 10 років. Найбільших збитків зазнали медичні заклади у Донецькій, Харківській, Луганській та Херсонській областях.
Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я в Україні. США планують підтримати європейські миротворчі сили після досягнення домовленості про припинення вогню.
Країни Балтії та Північної Європи наполягають на негайній передачі заморожених російських активів Україні. Франція, Німеччина та інші великі держави ЄС виступають проти, вважаючи їх важелем впливу на рф.
Світовий банк оцінив потреби України у відновленні та реконструкції у 524 млрд доларів США до 2034 року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт та енергетика, з прямими збитками у 176 млрд доларів.
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/дол, що на 14 копійок міцніше. Курс євро встановлено на рівні 43,50 грн/євро.
Влада Нової Зеландії оголосила санкції проти 27 фізичних та 25 юридичних осіб з рф. Країна також виділила 3 млн доларів до Фонду URTF для відновлення України.
Прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив залучення 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів у 2025 році. Україна співпрацює з МВФ, Єврокомісією, Світовим банком та іншими фінансовими структурами.
За три роки війни Агентство відновлення виплатило 54,69 млрд грн боргів за ремонт доріг. Найбільші виплати пішли на погашення облігацій та кредитів МБРР, ЄБРР та ЄІБ.
52% підприємців вважають постійні зміни законодавства значною проблемою.
Міністерка соціальної політики повідомила про незначний вплив призупинення іноземної допомоги США на соціальну сферу. Україна має підтримку від європейських партнерів та Світового банку, що компенсує обмеження.
Компанія МХП представила Україну на міжнародній виставці Grüne Woche у Берліні.
СБУ затримала колишнього заступника міністра соцполітики Бориса Лебедцова за підозрою у завданні збитків державі на 24 млн грн. Посадовець уклав несанкціоновану угоду на закупівлю комп'ютерів без належних погоджень.
Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.
Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році через продовження війни. Раніше банк прогнозував зростання на рівні 5,8% за умови зменшення бойових дій.
Світові банки планують скоротити близько 200 тисяч робочих місць протягом 3-5 років через впровадження ШІ. За прогнозами, це може збільшити прибуток банків до 17% у 2027 році.
МОЗ поставило 3650 нових генераторів у медичні заклади України за 2024 рік. Наразі медзаклади мають 11820 генераторів, 1185 станцій Starlink та понад 90 установ оснащені сонячними панелями.