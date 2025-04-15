Світовий банк

Світові банки звільнять до 200 тисяч працівників через штучний інтелект: що відомо

Світові банки планують скоротити близько 200 тисяч робочих місць протягом 3-5 років через впровадження ШІ. За прогнозами, це може збільшити прибуток банків до 17% у 2027 році.