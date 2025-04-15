Світовий банк

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19395 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 133960 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125246 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126693 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125211 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127820 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192364 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76760 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164011 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115344 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

Співробітникам Єврокомісії, які їдуть до США, видають одноразові телефони та базові ноутбуки через побоювання шпигунства, в тому числі з боку американських спецслужб. Це підкреслює погіршення відносин між ЄС та США.

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Стійкість до антибіотиків щороку вбиває мільйони дітей - дослідження

Інфекції, нечутливі до антибіотиків, призвели до понад трьох мільйонів смертей дітей у 2022 році, особливо в Африці та Південно-Східній Азії. З 2019 року використання "резервних антибіотиків" зросло.

Здоров'я • 13 квітня, 07:54 • 5731 перегляди

Україна та Велика Британія обговорили бюджетні потреби та реформи

Керівництво Мінфіну зустрілося з делегацією Великої Британії для обговорення фінансової підтримки, реформ та співпраці з МВФ. Велика Британія надала Україні 3 млрд доларів бюджетної допомоги.

Економіка • 10 квітня, 00:24 • 11202 перегляди

Україна сподівається отримати понад 13 млрд євро до кінця цього року в межах ініціативи ERA - Шмигаль

ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро в межах ініціативи G7 ERA. Загалом, з початку року Україна отримала 5 млрд євро, а до кінця року очікується ще 13 млрд євро.

Економіка • 9 квітня, 15:34 • 11343 перегляди

Україна буде використовувати ШІ для підрахунку збитків та пошуком воєнних злочинців - Єрмак

Україна планує використовувати штучний інтелект для обробки даних, визначення збитків та пошуку злочинців. ШІ допоможе ідентифікувати винних та встановити справедливість.

Війна • 4 квітня, 15:22 • 13185 перегляди

Кравченко: продовжуємо спільно з МВФ системну роботу над реформуванням податкової

Україна обговорила з МВФ впровадження ризик-орієнтованого підходу, цифровізацію та розвиток IT-системи для ДПС. Важливим є кадровий розвиток та підвищення доброчесності.

Економіка • 2 квітня, 15:06 • 21723 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

Минулої доби на фронті відбулася 171 бойова сутичка, найбільше на Покровському напрямку. Ворог активно атакував на Курщині та Лиманському напрямку, завдавши ракетних та авіаційних ударів.

Війна • 31 березня, 05:27 • 15026 перегляди

На повне розмінування території України знадобиться близько 30 млрд доларів – Шмигаль

За оцінками Світового банку, для повного розмінування території України потрібно близько 30 млрд доларів. В Україні створять полігон для тестування технологій розмінування.

Війна • 21 березня, 12:29 • 17771 перегляди

Відновлення "Охматдиту": у МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи

Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.

Суспільство • 21 березня, 11:10 • 23965 перегляди

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Поради для ефективного весняного прибирання: очищення вікон, жалюзі, картин, рослин, плінтусів, кухонних шаф, техніки та матраців для свіжості й затишку в домі.

Суспільство • 21 березня, 05:45 • 347856 перегляди

Кабмін направить майже 207 млн гривень гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи в Україні - Шмигаль

Кабмін спрямує МОЗ 207 млн грн гранту від Світового банку на проєкт трансформації медичної системи. Кошти підуть на цифровізацію, інвестиції та ефективне управління.

Економіка • 14 березня, 13:01 • 14296 перегляди

Уряд перерозподілить 6,3 млн гривень на проведення відновлювальних робіт у лікарні Охматдит - Шмигаль

Кабмін перерозподілить 6,3 млн гривень на ремонт двох корпусів Охматдиту та історичної амбулаторії. 5,4 млн грн спрямують на ремонт лікувального корпусу №3, решту - на відновлення амбулаторії для чорноробів.

Суспільство • 11 березня, 11:00 • 14954 перегляди

Міжнародні резерви України "схудли" на 6,7% - до $40,1 млрд: у чому причина

Міжнародні резерви України зменшились на 6,7% у лютому 2025 року через продаж валюти та виплати держборгу. НБУ продав $3 млрд на валютному ринку, а резерви забезпечують фінансування 4,9 місяця імпорту.

Економіка • 7 березня, 09:27 • 12705 перегляди
Ексклюзив

Законопроєкт Гетманцева щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів суперечить меморандуму з МВФ

Новий законопроєкт щодо Фонду гарантування вкладів суперечить зобов'язанням України перед МВФ. Документ розширює повноваження ФГВФО та створює ризики для банківської системи.

Економіка • 4 березня, 13:46 • 218349 перегляди

На відновлення системи охорони здоров’я в Україні потрібно 19 млрд доларів - звіт

Система охорони здоров'я України потребує 19,4 млрд доларів на відновлення протягом 10 років. Найбільших збитків зазнали медичні заклади у Донецькій, Харківській, Луганській та Херсонській областях.

Суспільство • 28 лютого, 13:31 • 23842 перегляди

Британія, ФРН, Франція та інші готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні - французький міністр

Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я в Україні. США планують підтримати європейські миротворчі сили після досягнення домовленості про припинення вогню.

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Країни ЄС обговорюють можливість конфіскації €200 млрд заморожених російських активів: хто підтримує

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Скільки треба на відбудову України на наступні 10 років - названо приголомшливу суму

Світовий банк оцінив потреби України у відновленні та реконструкції у 524 млрд доларів США до 2034 року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт та енергетика, з прямими збитками у 176 млрд доларів.

Війна • 25 лютого, 10:21 • 106748 перегляди

Курс валют на 24 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 грн/дол, що на 14 копійок міцніше. Курс євро встановлено на рівні 43,50 грн/євро.

Економіка • 24 лютого, 06:58 • 20854 перегляди

Нова Зеландія розширила санкції проти рф та виділила кошти для України

Влада Нової Зеландії оголосила санкції проти 27 фізичних та 25 юридичних осіб з рф. Країна також виділила 3 млн доларів до Фонду URTF для відновлення України.

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Україна планує залучити і вже має підтвердження на 38,4 млрд доларів від партнерів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив залучення 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів у 2025 році. Україна співпрацює з МВФ, Єврокомісією, Світовим банком та іншими фінансовими структурами.

Економіка • 23 лютого, 12:45 • 22542 перегляди

Держава виплатила 55 млрд боргів по довоєнним кредитам на ремонт доріг - ЗМІ

За три роки війни Агентство відновлення виплатило 54,69 млрд грн боргів за ремонт доріг. Найбільші виплати пішли на погашення облігацій та кредитів МБРР, ЄБРР та ЄІБ.

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Бізнес не встигає адаптуватися: голова ДПС Кравченко звернувся до народних депутатів через постійні зміни законодавства

52% підприємців вважають постійні зміни законодавства значною проблемою.

Економіка • 29 січня, 17:25 • 39099 перегляди

Мінсоцполітики: призупинка допомоги США поки не дуже вплинула на проекти соціальної політики

Міністерка соціальної політики повідомила про незначний вплив призупинення іноземної допомоги США на соціальну сферу. Україна має підтримку від європейських партнерів та Світового банку, що компенсує обмеження.

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Аграрний "Давос": компанія МХП представила Україну на міжнародній виставці Grüne Woche у Берліні

Компанія МХП представила Україну на міжнародній виставці Grüne Woche у Берліні.

Новини Бізнесу • 21 січня, 13:00 • 73173 перегляди

СБУ затримало ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова - джерело

СБУ затримала колишнього заступника міністра соцполітики Бориса Лебедцова за підозрою у завданні збитків державі на 24 млн грн. Посадовець уклав несанкціоновану угоду на закупівлю комп'ютерів без належних погоджень.

Кримінал та НП • 20 січня, 10:16 • 25053 перегляди

Статки мільярдерів у світі у 2024 році зросли на $2 трлн - звіт

Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.

Економіка • 20 січня, 06:39 • 31965 перегляди

За умов війни - уповільнення на 2%: світовий банк дав новий прогноз для економіки України на 2025 рік

Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році через продовження війни. Раніше банк прогнозував зростання на рівні 5,8% за умови зменшення бойових дій.

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Світові банки звільнять до 200 тисяч працівників через штучний інтелект: що відомо

Світові банки планують скоротити близько 200 тисяч робочих місць протягом 3-5 років через впровадження ШІ. За прогнозами, це може збільшити прибуток банків до 17% у 2027 році.

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За 2024 рік Міністерство охорони здоров’я України забезпечило медзаклади 3650 новими генераторами

МОЗ поставило 3650 нових генераторів у медичні заклади України за 2024 рік. Наразі медзаклади мають 11820 генераторів, 1185 станцій Starlink та понад 90 установ оснащені сонячними панелями.

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