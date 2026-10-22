Бюджет-2027 почнуть розглядати у ВР наступного тижня

Верховна Рада наступного пленарного тижня почне розглядати Державний бюджет на 2027 рік, у порядку денному також низка міжнародних зобов'язань. Про це повідомила 22 жовтня народна депутатка з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк у соцмережах, пише УНН.

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"Наступний пленарний тиждень буде не менш міжнародно-зобовʼязальний, аніж попередній", - зазначила нардепка.

За даними Василевської-Смаглюк, попередній порядок денний включає:

13478-1 законопроєкт, 2 читання - відновлення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження і припинення державної служби. Ukraine Facility, ЄС. Критично важливо;

16013 законопроєкт, 2 читання - захист громадян та їхніх коштів від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Ukraine Facility. Критично важливо;

15269 законопроєкт, 2 читання - удосконалення корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. МВФ;

15175 законопроєкт, 2 читання - врегулювання сек'юритизації та емісії облігацій з покриттям. МВФ, DPO (бюджетна підтримка Світового банку);

16000 законопроєкт, 1 читання - державний бюджет України на 2027 рік, початок розгляду. EU MFA (макрофінансова допомога ЄС).

27 жовтня: 16000 законопроєкт, 1 читання - державний бюджет України на 2027 рік, завершення розгляду. EU MFA (макрофінансова допомога ЄС) - уточнила вона.

З її слів, 28 жовтня очікується розгляд:

15230-д законопроєкт, 1 читання - засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки. Ukraine Facility, ЄС. Критично важливо;

14327-д законопроєкт, 1 читання - приведення законодавства у відповідність до вимог ЄС для приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ukraine Facility, МВФ, DPO (бюджетна підтримка Світового банку), рекомендації Єврокомісії. Критично важливо;

15503 законопроєкт, 1 читання - зміни до Цивільного кодексу для приєднання України до SEPA. МВФ, DPO (Світовий банк), ЄС;

16043 законопроєкт, 1 читання - удосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом. Ukraine Facility, ЄС;

16018, 16018-1 законопроєкти, 1 читання - удосконалення конкурсних процедур відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Ukraine Facility;

16125 законопроєкт, 1 читання - удосконалення корпоративного управління. Ukraine Facility, МВФ, DPO (бюджетна підтримка Світового банку);

16038-д законопроєкт, 1 читання - залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України. МВФ.

А 29 жовтня, за її даними:

15082-д законопроєкт, 1 читання - забезпечення можливості учням, які у 2026/2027 навчальному році здобувають освіту у дворічній старшій школі, завершити повну загальну середню освіту в тому самому закладі;

15102 законопроєкт, 2 читання - зміни до правил гуманітарної допомоги для забезпечення міжміських і приміських автобусних перевезень населення в умовах воєнного стану.

Водночас нардеп з того ж комітету Ярослав Железняк вказав: "Розіслали нам порядок денний на наступний пленарний тиждень. А потім одразу новий... Різниця між двома документами - відсутня антикорупційна стратегія. Її знову прибрали з порядку денного чергового пленарного тижня, так як... "немає голосів". Я так розумію, голосів від Коаліції. Немає голосів - немає 18 млрд у бюджет від ЄС".

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