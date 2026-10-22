Бюджет-2027 почнуть розглядати у ВР наступного тижня
Київ • УНН
Верховна Рада наступного пленарного тижня розгляне бюджет-2027 і низку законів для виконання зобов’язань перед ЄС та МВФ. Антикорупційну стратегію можуть зняти через відсутність голосів, що загрожує 18 млрд євро від ЄС.
Верховна Рада наступного пленарного тижня почне розглядати Державний бюджет на 2027 рік, у порядку денному також низка міжнародних зобов'язань. Про це повідомила 22 жовтня народна депутатка з фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк у соцмережах, пише УНН.
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"Наступний пленарний тиждень буде не менш міжнародно-зобовʼязальний, аніж попередній", - зазначила нардепка.
За даними Василевської-Смаглюк, попередній порядок денний включає:
- 13478-1 законопроєкт, 2 читання - відновлення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження і припинення державної служби. Ukraine Facility, ЄС. Критично важливо;
- 16013 законопроєкт, 2 читання - захист громадян та їхніх коштів від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками. Ukraine Facility. Критично важливо;
- 15269 законопроєкт, 2 читання - удосконалення корпоративного управління Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. МВФ;
- 15175 законопроєкт, 2 читання - врегулювання сек'юритизації та емісії облігацій з покриттям. МВФ, DPO (бюджетна підтримка Світового банку);
- 16000 законопроєкт, 1 читання - державний бюджет України на 2027 рік, початок розгляду. EU MFA (макрофінансова допомога ЄС).
27 жовтня: 16000 законопроєкт, 1 читання - державний бюджет України на 2027 рік, завершення розгляду. EU MFA (макрофінансова допомога ЄС)
З її слів, 28 жовтня очікується розгляд:
- 15230-д законопроєкт, 1 читання - засади державної антикорупційної політики на 2026-2030 роки. Ukraine Facility, ЄС. Критично важливо;
- 14327-д законопроєкт, 1 читання - приведення законодавства у відповідність до вимог ЄС для приєднання України до єдиної зони платежів у євро (SEPA). Ukraine Facility, МВФ, DPO (бюджетна підтримка Світового банку), рекомендації Єврокомісії. Критично важливо;
- 15503 законопроєкт, 1 читання - зміни до Цивільного кодексу для приєднання України до SEPA. МВФ, DPO (Світовий банк), ЄС;
- 16043 законопроєкт, 1 читання - удосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом. Ukraine Facility, ЄС;
- 16018, 16018-1 законопроєкти, 1 читання - удосконалення конкурсних процедур відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя. Ukraine Facility;
- 16125 законопроєкт, 1 читання - удосконалення корпоративного управління. Ukraine Facility, МВФ, DPO (бюджетна підтримка Світового банку);
- 16038-д законопроєкт, 1 читання - залучення стратегічного іноземного інвестора в інфраструктуру ринків капіталу України. МВФ.
А 29 жовтня, за її даними:
- 15082-д законопроєкт, 1 читання - забезпечення можливості учням, які у 2026/2027 навчальному році здобувають освіту у дворічній старшій школі, завершити повну загальну середню освіту в тому самому закладі;
- 15102 законопроєкт, 2 читання - зміни до правил гуманітарної допомоги для забезпечення міжміських і приміських автобусних перевезень населення в умовах воєнного стану.
Водночас нардеп з того ж комітету Ярослав Железняк вказав: "Розіслали нам порядок денний на наступний пленарний тиждень. А потім одразу новий... Різниця між двома документами - відсутня антикорупційна стратегія. Її знову прибрали з порядку денного чергового пленарного тижня, так як... "немає голосів". Я так розумію, голосів від Коаліції. Немає голосів - немає 18 млрд у бюджет від ЄС".
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