$44.710.0552.160.09
ukenru
20:46 • 7770 перегляди
Зеленський відзначив держнагородою "Національна легенда України" 20 видатних людейPhotoVideo
18:20 • 24225 перегляди
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома
17:20 • 22519 перегляди
Директор ЦРУ міг приїхати до москви через загрозу ескалації рф проти НАТО - журналістVideo
16:36 • 15761 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo
25 серпня, 15:05 • 19360 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
25 серпня, 12:05 • 28132 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
25 серпня, 11:07 • 25878 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 25430 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 24761 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 21701 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1м/с
58%
750мм
Популярнi новини
"Не може обігнати Чорногорію" - Фіцо виступив проти пришвидшеного вступу України до ЄС25 серпня, 13:06 • 5124 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 28305 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 25845 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 33062 перегляди
У селі на Дніпропетровщині пролунав вибух: влада заявила про "воєнний злочин" та евакуацію людей19:11 • 8296 перегляди
Публікації
Відстрочка після відрахування: у Раді хочуть змінити правила для студентів без диплома18:20 • 24224 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки25 серпня, 15:14 • 33147 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище25 серпня, 14:06 • 25900 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo25 серпня, 13:15 • 28353 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 40798 перегляди
Актуальнi люди
Джон Реткліфф (політик)
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Краматорськ
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 55842 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 56290 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 95939 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 103192 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 97557 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The New York Times
SpaceX Starship
Financial Times
The Times
ТегиОрганізації

ВККС (Вища кваліфікаційна комісія судів)

Орган судової системи з добору суддів
Вища кваліфікаційна комісія судів України - орган у судовій системі України, що відповідає за відбір та кваліфікаційне оцінювання суддів. Діє на постійній основі. Члени ВККС призначаються Вищою радою правосуддя за результатами відритого конкурсу. Членами Комісії можуть бути судді та правники. Всього до складу ВККСУ входить 16 осіб.
1994
Парламент ухвалив закон про створення системи кваліфікаційних комісій суддів та створення ВККСУ;
2001
Змінено систему кваліфкомісій, зокрема, додано комісії суддів господарського суду;
2010
ухвалено закон про судоустрій, яким у системі кваліфкомісій залишалася лише ВККСУ;
2016
ухвалено закон про повний перезапуск Вищої кваліфкомісії;
2019
ухвалено ще один закон про розпуск та перезапуск ВККСУ, однак формування нового складу комісії було заблоковане;
2021
ВР схвалила закон про запуск роботи ВККСУ;
2023
ВККСУ відновила свою роботу
Новини по темi
Середня зарплата в держорганах за рік зросла на 7 тисяч - Мінфін

У червні 2026 року середня зарплата в держорганах України становила 66,84 тис. грн, що на 7 тис. грн більше, ніж торік. Суддівська винагорода у вищих судах сягала від 197,8 до 446,7 тис. грн.

Суспільство • 3 серпня, 10:18 • 3645 перегляди