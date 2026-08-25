ВККС (Вища кваліфікаційна комісія судів)
Орган судової системи з добору суддів
Вища кваліфікаційна комісія судів України - орган у судовій системі України, що відповідає за відбір та кваліфікаційне оцінювання суддів. Діє на постійній основі. Члени ВККС призначаються Вищою радою правосуддя за результатами відритого конкурсу. Членами Комісії можуть бути судді та правники. Всього до складу ВККСУ входить 16 осіб.
1994
Парламент ухвалив закон про створення системи кваліфікаційних комісій суддів та створення ВККСУ;
2001
Змінено систему кваліфкомісій, зокрема, додано комісії суддів господарського суду;
2010
ухвалено закон про судоустрій, яким у системі кваліфкомісій залишалася лише ВККСУ;
2016
ухвалено закон про повний перезапуск Вищої кваліфкомісії;
2019
ухвалено ще один закон про розпуск та перезапуск ВККСУ, однак формування нового складу комісії було заблоковане;
2021
ВР схвалила закон про запуск роботи ВККСУ;
2023
ВККСУ відновила свою роботу
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Суспільство • 3 серпня, 10:18 • 3645 перегляди