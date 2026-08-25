Середня зарплата в держорганах за рік зросла на 7 тисяч - Мінфін

У червні 2026 року середня зарплата в держорганах України становила 66,84 тис. грн, що на 7 тис. грн більше, ніж торік. Суддівська винагорода у вищих судах сягала від 197,8 до 446,7 тис. грн.