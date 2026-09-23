Був суддею українського "Х-фактора", а потім потрапив під санкції - помер російський музичний критик Сергій Сосєдов

На 59-му році життя помер відомий російський журналіст та музичний критик Сергій Сосєдов. Українцям він запам'ятався в якості судді у шоу "Х-Фактор" та "Україна має талант", а після початку повномасштабної війни потрапив під санкції, передає УНН.

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Як повідомляють російські ЗМІ, широку популярність Сосєдов отримав у 1990-х завдяки програмі "Акули пера" на ТВ-6, де прославився жорсткими питаннями зіркам шоу-бізнесу. Пізніше він багато років працював у музичних телепроектах, входив до журі "Х-фактора" та "Суперстар!", а з 2021 року понад два роки вів ток-шоу "За гранню".

За попередніми даними, причиною смерті телеведучого стало падіння зі сходів.

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Українці запам'ятали Сосєдова, оскільки тривалий час він був суддею у кількох відомих телешоу.

З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів співочого шоу Х-фактор на українському телеканалі СТБ.

У 2011 році брав участь у телешоу "Танці з Зірками" на тому ж каналі як учасник.

Проте у червні 2017 року, під час телевізійного інтерв'ю, публічно висловив свою вкрай українофобську громадянську.

З червня 2017 — фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку.

Крім того, Сергій Сосєдов висловився публічно на підтримку так званої "спецоперації" рф на території України.

У січні 2023 року Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Сергія Сосєдова.