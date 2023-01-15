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Аллегрова, Доліна та Панченко: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти майже 200 росіян

Київ • УНН

 • 608124 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти майже двох сотень громадян росії – журналістів, акторів, співаків, а також проти телеведучої проросійських телеканалів Діани Панченко. Про це УНН пище посиланням на Офіс президента.

Аллегрова, Доліна та Панченко: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти майже 200 росіян

Деталі

Відповідний указ № 23/2023 Зеленський підписав 15 січня. У наказі перелічені прізвища 198 осіб, проти яких вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років.

Зокрема, до списку потрапили співачки Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Вікторія Дайнеко, громадянка України, телеведуча та режисер Жанна Бадоєва, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, Олександр Буйнов, телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська, актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, а також інші пропагандисти.

Крім того, санкції запровадили проти колишньої української телеведучої, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діани Панченко.

Доповнення

12 січня Зеленський вів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet.

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