Президент ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Указом №14/2023 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій проти компанії Royal Pay Europe, передає УНН.
Деталі
Згідно з указом, санкції проти компанії, яка зареєстрована в Латвії, діятимуть протягом п'яти років і передбачають:
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- Блокування активів;
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- Заборона виведення капіталів за межі України;
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- Припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;
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- Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;
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- Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.
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За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017 році отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.
Зазначається, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.
Додамо
Згідно інформації з інстаграм-акаунта проросійської букмекерської контори 1xBet, яка досі не перебуває під санкціями в Україні, у своїй роботі вона орієнтується виключно на “москву” та пропонує забирати виграші своїм гравцям у рублях.