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Президент ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet

Київ • УНН

 • 556763 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Указом №14/2023 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження економічних санкцій проти компанії Royal Pay Europe, передає УНН.

Президент ввів у дію санкції РНБО проти компанії, пов'язаної з російським 1xBet

Деталі

Згідно з указом, санкції проти компанії, яка зареєстрована в Латвії, діятимуть протягом п'яти років і передбачають:

  • Блокування активів;
  • Заборона виведення капіталів за межі України;
  • Припинення виконання фінансових та економічних зобов'язань;
  • Заборона на участь у приватизації та оренді державного майна;
  • Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017 році отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.

Зазначається, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.

Додамо

Згідно інформації з інстаграм-акаунта проросійської букмекерської контори 1xBet, яка досі не перебуває під санкціями в Україні, у своїй роботі вона орієнтується виключно на “москву” та пропонує забирати виграші своїм гравцям у рублях.

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