Президент США Дональд Трамп вкотре висміяв свого попередника Джо Байдена, назвавши його "сонним Джо". Цього разу приводом стала зустріч американського лідера з головою КНР Сі Цзіньпіном, який особисто привітав Трампа біля трапа літака. Про це заявив сам президент США, пише УНН.

Деталі

Трамп переконаний, що такий жест китайського лідера свідчить не лише про повагу до нього особисто, а й до Сполучених Штатів загалом.

За словами американського президента, раніше Сі Цзіньпін нібито ніколи не зустрічав лідерів США безпосередньо біля літака.

Трамп знову згадав Байден

Під час виступу господар Білого дому не втримався від чергового випаду на адресу свого попередника.

Сі зустрів нашу країну – він зустрів не мене, він зустрів нашу країну біля трапа літака. Це те, чого він ніколи раніше не робив. Це означає, що він поважає нашу країну. Сонного Джо він біля трапа літака не зустрічав, це я вам точно можу сказати – заявив Трамп.

Таким чином американський президент представив особисту зустріч із Сі Цзіньпіном як свідчення зростання поваги Китаю до США, водночас використавши цю нагоду для критики Байдена.

Трамп применшує напруженість у відносинах із Венсом через критику війни з Іраном - ЗМІ