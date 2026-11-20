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Фанати лондонського "Тоттенгема" вимагають від керівництва клубу розігравати контракт із українським футболістом Михайлом Мудриком, який виступає за колектив на правах оренди, після скандального інтерв’ю, якому українець заявив, що мріяв виступати за "Арсенал". У справу довелося втручатися навіть головному тренеру "шпор" Роберту де Дзербі, який став на захист Мудрика, передає УНН.

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У нещодавньому інтерв’ю Дмитру Гордону, Михайло Мудрик розкритикував свого агента за домовленість щодо переходу до "Челсі".

Назвати його (Олексія Альохіна - ред.) агентом дуже важко. Назвати його моїм агентом – ще важче. Я не знаю, можливо, я помиляюся, але агенти – це ті люди, які як мінімум мають бути присутніми під час підписання якихось важливих документів. А він жодного разу там навіть не був. Ні під час підписання контракту з "Челсі", ні під час підписання документів у Лондоні, ніде. Насправді це просто підставна особа, нібито агент, який має агентську ліцензію, але нічого не вирішує. За всім цим стоїть Євген Красніков - сказав Мудрик.

Він додав, що мріяв виступати за одвічного суперника "Челсі" - лондонський "Арсенал".

Ось ми пройшли такий шлях завдовжки 10 років. І потім настає такий момент, як трансфер у "Челсі". Спочатку, і це ні для кого не секрет, я хотів перейти в "Арсенал". Але агент, як показала практика, ніколи взагалі не відстоював мої інтереси, а відстоював виключно свої. Це я вже зрозумів потім. І спроб здійснити мою мрію, виконати моє завдання – перейти в "Арсенал" – навіть не було. Були лише спроби заробити більше грошей, але я на той момент про це не знав - заявив Мудрик.

Окрім того, Мудрик в інтерв’ю розкритикував керівництво "Челсі" за постійну зміну тренерів.

Я прийшов до одного тренера, через два місяці вже інший тренер, через місяць – третій, нове керівництво. Дуже багато людей, які раніше працювали в клубі, їх уже немає, і постійно все змінюється. Іноді тренери самі навіть не знають, за якою тактикою гратимуть. Пробують одну, не вийшло – пробують іншу. Від цього і залежить, як тебе будуть використовувати і де ти гратимеш - розповів Гордону футболіст.

Висловлювання Мудрика, який після дискваліфікації виступає в оренді в "Тоттенгемі", не сподобалося фанатам "шпор", які закликають керівництво команди розірвати з українцем контракт.

Хоча всім добре відомо, що він був близький до переходу в "Арсенал" і, ймовірно, хотів там грати, як він взагалі може дозволити собі такі висловлювання, будучи гравцем "Тоттенгема"? Особливо з огляду на те, що за весь час перебування в клубі він жодного разу не був готовий до гри? Залишається сподіватися, що ми зможемо розірвати його оренду якомога швидше - йдеться на офіційному фанатському акаунті “Тоттенгема” в Х.

Як пише видання Daily Mail, ні "Челсі", ні "Тоттенгем" не були попереджені про запис розмови - представники лондонських команд не знали про заплановане інтерв’ю, а його зміст навряд чи сподобається керівництву.

На захист свого гравця став коуч "шпор" Роберто де Дзербі, який тренував Мудрика ще у "Шахтарі".

Так, я розумію вболівальників, але Мудрик - хороший хлопець, він хороший гравець. Він дуже постраждав через ситуацію, що склалася за останні кілька років. Йому залишається лише одне - продемонструвати на полі свої якості, показати на полі, що тепер він грає за "Тоттенгем", а "Тоттенгем" - це великий клуб, такий самий, як і інші, анітрохи не гірший - сказав де Дзербі напередодні матчу з “Іпсвічем”.

Зазначимо, у серпні Мудрик повернувся до футболу після дискваліфікації після провального допінг-тесту.

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У вересні Мудрик на правах оренди перейшов у "Тоттенгем" на правах оренди, де зіграв один матч, у якому зазнав травми.

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На прескоференції перед матчем з "Іпсвічем" де Дзербі повідомив, що Мудрик поки не готовий до поєдинку.

Варто зазначити, що під час інтерв’ю Гордону Мудрик розкритикував не лише "Челсі" та агента, а й Українську асоціацію футболу, стверджуючи, що мельдоній міг потрапити в його організм лише в Україні під час зборів національної команди.

Припущення 100% є. Мельдоній, про такий препарат я не чув, не бачив і не зустрічався ніколи взагалі у житті. Я дізнався про нього тільки тоді, коли сказали мені цю новину. Це препарат, який можна дістати лише у Східній Європі. Цей препарат, можливо, міг потрапити в організм тільки коли я був в Україні. У Англії таких препаратів немає. В Україну я приїжджав у цей час тільки до збірної - заявив Мудрик.

Мудрик звинуватив УАФ у провалі допінг-тесту

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що звинувачення вінгера "Тоттенгема" Михайла Мудрика на адресу УАФ щодо провального допінг-тесту є безпідставними.

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Проте, в інтерв’ю не обійшлося і без ляпів, які миттєво підірвали мережу. Відповідаючи на питання, яке найкраще місто на Землі, Мудрик відповів: "Україна".

Після невеликої паузи футболіст виправився: "А, вибачте. Місто? Блін, ну, міст багато. Лондон, мабуть".

Окрім того, частина користувачів у мережі почала звинувачувати Мудрика в неправдивих заявах і спробі дискредитувати УАФ. Інші критикували його за російську мову й обмовлення під час інтерв'ю.

Користувач із ніком "krys.oleksandr" запитав у соцмережі Threads: "Чому Ви такі злі?? Людина вже увійшла в історію українського футболу! Чувак - машина! Йому зараз зовсім не солодко. Якби Ви сиділи на двогодинному інтерв’ю у Гордона - ви б наробили набагато більше ляпів!!! Ви ж це розумієте?? Чому скільки хейту??".

Мудрик у коментарях написав: "Тому що єб**ати, кожний бачить те що хоче побачити".