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Financial Times

Мудрик перейшов із "Челсі" в "Тоттенгем" до кінця сезону-2026/27

Київ • УНН

 • 478 перегляди

Український вінгер Михайло Мудрик виступатиме за "Тоттенгем" на правах оренди до кінця сезону-2026/27. Він возз’єднався з настаником Роберто Де Дзербі.

Мудрик перейшов із "Челсі" в "Тоттенгем" до кінця сезону-2026/27

Український вінгер англійського "Челсі" Михайло Мудрик на правах оренди перейшов у інший лондонський клуб, "Тоттенгем". Про це повідомляє пресслужба "шпор", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що орендна угода розрахована до завершення сезону-2026/27. Фінансові деталі не розголошуються.

Це чудове відчуття. Я не можу дочекатися початку тренувань та гри за клуб, і я дуже радий возз'єднатися з Роберто Де Дзербі. Я гравець, який привносить швидкість та креативність, і я хочу допомогти як в атаці, так і в захисті. Я хочу, щоб уболівальники були захоплені. Я бачу, що тут сильна команда з хорошими гравцями, і я з нетерпінням чекаю можливості розділити з ними поле та особливі моменти

- сказав Мудрик під час презентації.

У свою чергу головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі зазначив, що точно знає, що Мудрик може багато привнести в гру команди.

Працюючи з Мішею на початку його кар'єри, я точно знаю, що він може. Він ... має якості, здатні змінити гру - швидкість та вправність у ситуаціях один на один, він є захопливим атакувальним талантом. Я багато вимагатиму від Міші, і наше завдання - допомогти йому знайти найкращу версію себе. Якщо ми це зробимо, то він може стати дуже важливим гравцем для нас. Я дуже радий, що він вирішив прийти сюди, і я не можу дочекатися, щоб знову працювати з ним

- додав наставник "Тоттенгема".

Нагадаємо

Михайло Мудрик повернувся до тренувань з "Челсі" після скасування дискваліфікації, назвавши це радісним моментом. Він тренувався шість днів на тиждень, щоб знову заявити про себе.

З’явився усміхненим і готовим обійматися - у “Челсі” помітили зміну в поведінці Мудрика після дискваліфікації10.08.26, 16:46 • 8792 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт