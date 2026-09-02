Мудрик перешёл из "Челси" в "Тоттенхэм" до конца сезона-2026/27

Украинский вингер английского «Челси» Михаил Мудрик на правах аренды перешёл в другой лондонский клуб — «Тоттенгэм». Об этом сообщает пресс-служба «шпор», информирует УНН.

Детали

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до завершения сезона-2026/27. Финансовые детали не разглашаются.

Это прекрасное ощущение. Я не могу дождаться начала тренировок и игр за клуб и очень рад воссоединиться с Роберто Де Дзерби. Я игрок, который привносит скорость и креативность, и я хочу помогать как в атаке, так и в защите. Я хочу, чтобы болельщики были в восторге. Я вижу, что здесь сильная команда с хорошими игроками, и с нетерпением жду возможности разделить с ними поле и особенные моменты — сказал Мудрик во время презентации.

В свою очередь главный тренер «Тоттенгэма» Роберто Де Дзерби отметил, что точно знает, что Мудрик может многое привнести в игру команды.

Работая с Мишей в начале его карьеры, я точно знаю, на что он способен. Он ... обладает качествами, способными изменить игру, — скоростью и мастерством в ситуациях один на один, он является захватывающим атакующим талантом. Я многого буду требовать от Миши, и наша задача — помочь ему найти лучшую версию себя. Если мы это сделаем, он может стать очень важным игроком для нас. Я очень рад, что он решил прийти сюда, и не могу дождаться, чтобы снова работать с ним — добавил наставник «Тоттенгэма».

Напомним

Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с «Челси» после отмены дисквалификации, назвав это радостным моментом. Он тренировался шесть дней в неделю, чтобы снова заявить о себе.

Появился улыбчивым и готовым обниматься — в "Челси" заметили изменение в поведении Мудрика после дисквалификации