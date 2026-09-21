В Венеции хотят повысить туристический сбор — сколько придётся платить

Венеция рассматривает возможность расширения действия туристического сбора за въезд: его планируют применять в течение более длительного периода года и повысить дневную ставку до 30 евро (34 доллара США). Об этом сообщил высокопоставленный чиновник городской администрации, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Микеле Зуин, член городского совета, ответственный за бюджет и налоги, заявил, что действующий сбор в размере 5–10 евро является слишком низким, чтобы предотвращать чрезмерный наплыв туристов, однако новая цена на 2027 год потребует обсуждения и согласования с правительством.

"Нынешний сбор в 5–10 евро доступен почти для всех; существует риск, что он больше не оказывает того сдерживающего эффекта, который должна была обеспечивать эта мера", — отметил Зуин в комментарии воскресному выпуску региональной ежедневной газеты *Il Gazzettino*.

В заявлении, которое в понедельник активно распространяли национальные СМИ, чиновник сообщил, что "речь шла даже о повышении до 50 евро", но добавил, что власти могут остановиться на максимальной ставке в 30 евро.

Этот туристический сбор, который касается только посетителей, приезжающих в город на один день без ночевки, был введен в 2024 году — это стало первым подобным случаем в мире. Для тех, кто бронирует посещение заранее, действует сниженный тариф; также предусмотрен ряд исключений, в частности для детей в возрасте до 14 лет.

В 2026 году сбор действовал в определенные дни в период с 3 апреля по 26 июля (с 8:30 до 16:00) и принес в городской бюджет более 5,2 миллиона евро благодаря продаже почти 680 тысяч входных билетов.

Местные власти отмечают, что в городе, который долгое время страдает от чрезмерного туризма и оттока населения, эта инициатива призвана побудить посетителей избегать периодов наибольшего скопления людей — например, майских праздников.

В водах Венеции заметили дельфина возле знаменитого моста Риальто