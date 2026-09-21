В Венеции хотят повысить туристический сбор — сколько придётся платить

$44.670.0151.200.04
ukenru
Эксклюзив
17:04 • 12173 просмотра
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
16:38 • 14997 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило
15:35 • 13195 просмотра
Одессу накрыла непогода: улицы подтоплены, объявлен жёлтый уровень опасностиVideo
14:49 • 21440 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo
13:47 • 14653 просмотра
Трамп заявил об утрате рф дизельных мощностей из-за войны и призвал её прекратить - Зеленский отреагировал
13:43 • 17959 просмотра
"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"Video
12:51 • 27833 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo
21 сентября, 10:40 • 23006 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
21 сентября, 08:00 • 34818 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 36465 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.4м/с
93%
746мм
Популярные новости
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?21 сентября, 08:52 • 41485 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф21 сентября, 09:00 • 25534 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto21 сентября, 09:56 • 27424 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника13:03 • 18820 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 20468 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин и дизель осенью и приведёт ли ажиотажный спрос на топливо к подорожанию
Эксклюзив
17:04 • 12177 просмотра
Как будут работать больницы во время "жёлтого" и "красного" уровня воздушной угрозы — правительство ответило16:38 • 15000 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo14:49 • 21443 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 20689 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника13:03 • 19039 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Джей Ди Вэнс
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 7368 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto21 сентября, 09:56 • 27631 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 53493 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 53538 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 56130 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Социальная сеть
Truth Social
Financial Times
Техника

В Венеции хотят повысить туристический сбор — сколько придётся платить

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Венеция планирует дольше взимать плату с однодневных туристов и повысить ставку до 30 евро. В 2026 году сбор принёс городу 5,2 млн евро.

В Венеции хотят повысить туристический сбор — сколько придётся платить

Венеция рассматривает возможность расширения действия туристического сбора за въезд: его планируют применять в течение более длительного периода года и повысить дневную ставку до 30 евро (34 доллара США). Об этом сообщил высокопоставленный чиновник городской администрации, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Микеле Зуин, член городского совета, ответственный за бюджет и налоги, заявил, что действующий сбор в размере 5–10 евро является слишком низким, чтобы предотвращать чрезмерный наплыв туристов, однако новая цена на 2027 год потребует обсуждения и согласования с правительством.

"Нынешний сбор в 5–10 евро доступен почти для всех; существует риск, что он больше не оказывает того сдерживающего эффекта, который должна была обеспечивать эта мера", — отметил Зуин в комментарии воскресному выпуску региональной ежедневной газеты *Il Gazzettino*.

В заявлении, которое в понедельник активно распространяли национальные СМИ, чиновник сообщил, что "речь шла даже о повышении до 50 евро", но добавил, что власти могут остановиться на максимальной ставке в 30 евро.

Этот туристический сбор, который касается только посетителей, приезжающих в город на один день без ночевки, был введен в 2024 году — это стало первым подобным случаем в мире. Для тех, кто бронирует посещение заранее, действует сниженный тариф; также предусмотрен ряд исключений, в частности для детей в возрасте до 14 лет.

В 2026 году сбор действовал в определенные дни в период с 3 апреля по 26 июля (с 8:30 до 16:00) и принес в городской бюджет более 5,2 миллиона евро благодаря продаже почти 680 тысяч входных билетов.

Местные власти отмечают, что в городе, который долгое время страдает от чрезмерного туризма и оттока населения, эта инициатива призвана побудить посетителей избегать периодов наибольшего скопления людей — например, майских праздников. 

В водах Венеции заметили дельфина возле знаменитого моста Риальто14.08.26, 16:24 • 5545 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Reuters
Венеция