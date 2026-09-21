Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore

Британский певец Эд Ширан расплакался во время концерта в Филадельфии и публично извинился на фоне скандала, возникшего после исключения рэпера Macklemore из его американского тура. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Скандал разгорелся после того, как Macklemore исключили из тура Ширана из-за его пропалестинских высказываний. Решение вызвало критику, а некоторые артисты отказались от участия в концертах в знак солидарности с рэпером.

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Во время выступления 19 сентября Ширан эмоционально обратился к зрителям и признал, что совершал ошибки. Певец не смог сдержать слез на сцене.

Скандал вызвал волну критики

На фоне спора Ширан также высказался о ситуации в Газе, назвав ее катастрофической и неоправданной.

Несмотря на критику, часть поклонников поддержала музыканта после его публичного обращения. Скандал вокруг тура тем временем продолжил вызывать дискуссии о позиции артистов относительно войны на Ближнем Востоке.

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