Европейские разведки предупредили о возможных действиях России против НАТО уже в течение нескольких месяцев
Киев • УНН
Европейские спецслужбы предупреждают о возможных провокациях, диверсиях или ограниченном вторжении России в страны НАТО. Балтия не видит неизбежной атаки.
Руководители европейских разведслужб предупреждают, что Россия может готовить более решительные действия против стран НАТО, включая провокации, диверсии или ограниченное вторжение. Один из руководителей спецслужб предположил, что такой сценарий может реализоваться в течение "месяцев, а не лет", сообщает The Guardian, пишет УНН.
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Глава чешской Службы безопасности и информации Михал Коуделка заявил, что среди возможных сценариев Кремля могут быть ограниченное вторжение на территорию страны НАТО, операции под чужим флагом и масштабные кампании влияния.
Это возможно. Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, масштабную кампанию влияния
В странах Балтии не видят признаков неизбежного нападения
В то же время руководители спецслужб стран Балтии призывают не преувеличивать риск прямого российского вторжения. Генеральный директор Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвитс заявил, что в настоящее время таких признаков нет.
Мы не видим признаков неизбежного нападения
По его словам, существуют свидетельства подготовки Москвы к более решительным действиям в Европе, однако непонятно, идет ли речь о конкретных военных планах или о попытке запугать и дестабилизировать западные общества.
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Руководитель военной разведки и службы безопасности Швеции Томас Нильссон заявил, что российская диверсионная деятельность в Европе в последнее время усиливается. По оценкам европейских спецслужб, ее целями являются сокращение поддержки Украины, создание раскола внутри НАТО и усиление страха среди населения европейских стран.
Разведчики также ожидают дальнейшего усиления российских диверсий в ближайшие месяцы. Межвитс отметил, что Россия переходит от случайных поджогов и диверсий к конкретным объектам, связанным с поддержкой Украины, в частности железнодорожной инфраструктуре и предприятиям оборонной промышленности.
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