Фицо обвинил западных политиков в стремлении спровоцировать конфликт между НАТО и россией
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил западных политиков в стремлении спровоцировать конфликт НАТО с россией. Он заявил, что Словакия не будет участвовать в такой войне.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые западные политики якобы стремятся спровоцировать конфликт между НАТО и россией. Он также раскритиковал поддержку Украины и заявил, что при его правительстве словацкие военные не будут воевать против россии. Об этом сообщает Dennik N, пишет УНН.
Детали
Премьер Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с россией в случае поражения Украины на поле боя.
Неудача стратегии уничтожения россии посредством войны в Украине заставляет многих западных политиков прийти к выводу, что если этого не удастся добиться с помощью украинской армии и ее полной поддержки, то нужно сделать все, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и россией
Он повторил, что "Запад более четырех лет напрасно подливал масла в огонь в Украине".
При этом Фицо признает, что войну начала Россия, когда напала на Украину, но подчеркивает: "россию невозможно победить в обычной войне, только с помощью ядерного оружия".
Если кто-то заинтересован в том, чтобы спровоцировать военный конфликт между НАТО и россией с целью удовлетворения собственных национально-государственных интересов, то он должен нести за такой шаг собственную ответственность и не перекладывать ее на другие государства — члены НАТО
Фицо заверил, что Словакия не будет участвовать в таком "конфликте", несмотря на статью 5 НАТО.
При моем правительстве никто под вымышленным предлогом не выгонит словацких солдат за пределы территории Словакии, чтобы они воевали против России или другой страны
Он заявил, что ежемесячно на фронте погибают 27 тысяч украинских военнослужащих. Эту цифру, по его словам, ранее назвал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Я не имею права ставить под сомнение эти данные, хотя намеренное преувеличение масштабов человеческих потерь может повлиять на западный мир, чтобы тот еще больше увеличил военную и финансовую помощь Украине
Потери Украины составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно — Туск19.09.26, 14:01 • 11740 просмотров