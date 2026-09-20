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Фицо обвинил западных политиков в стремлении спровоцировать конфликт между НАТО и россией

Киев • УНН

 • 3370 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил западных политиков в стремлении спровоцировать конфликт НАТО с россией. Он заявил, что Словакия не будет участвовать в такой войне.

Фицо обвинил западных политиков в стремлении спровоцировать конфликт между НАТО и россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые западные политики якобы стремятся спровоцировать конфликт между НАТО и россией. Он также раскритиковал поддержку Украины и заявил, что при его правительстве словацкие военные не будут воевать против россии. Об этом сообщает Dennik N, пишет УНН.

Детали

Премьер Словакии считает, что западные политики стремятся спровоцировать конфликт НАТО с россией в случае поражения Украины на поле боя.

Неудача стратегии уничтожения россии посредством войны в Украине заставляет многих западных политиков прийти к выводу, что если этого не удастся добиться с помощью украинской армии и ее полной поддержки, то нужно сделать все, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и россией

- заявил Фицо.

Он повторил, что "Запад более четырех лет напрасно подливал масла в огонь в Украине".

При этом Фицо признает, что войну начала Россия, когда напала на Украину, но подчеркивает: "россию невозможно победить в обычной войне, только с помощью ядерного оружия".

Если кто-то заинтересован в том, чтобы спровоцировать военный конфликт между НАТО и россией с целью удовлетворения собственных национально-государственных интересов, то он должен нести за такой шаг собственную ответственность и не перекладывать ее на другие государства — члены НАТО

- добавил он.

Фицо заверил, что Словакия не будет участвовать в таком "конфликте", несмотря на статью 5 НАТО.

При моем правительстве никто под вымышленным предлогом не выгонит словацких солдат за пределы территории Словакии, чтобы они воевали против России или другой страны

- подчеркнул он.

Он заявил, что ежемесячно на фронте погибают 27 тысяч украинских военнослужащих. Эту цифру, по его словам, ранее назвал премьер-министр Польши Дональд Туск. 

Я не имею права ставить под сомнение эти данные, хотя намеренное преувеличение масштабов человеческих потерь может повлиять на западный мир, чтобы тот еще больше увеличил военную и финансовую помощь Украине

- сказал премьер Словакии.

Потери Украины составляют около 27 тыс. убитыми и ранеными ежемесячно — Туск19.09.26, 14:01 • 11740 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Роберт Фицо
Дональд Туск
Словакия
Украина
Польша