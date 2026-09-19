Выборы в госдуму рф: "единая россия" набирает 53,5% голосов, без вбросов не обошлось
Киев • УНН
По данным экзитполов, "единая россия" набирает 53,5% на выборах в госдуму. Журналисты заявили о возможных вбросах на 4,5 тысячи участков.
Провластная партия рф "единая россия" лидирует на выборах в госдуму рф - по данным экзитполов, сейчас у неё 53,5%. Об этом сообщили российские "медиа", передаёт УНН.
Детали
По данным экзитполов, "единая россия" сейчас набирает 53,5%. Далее идут:
- кпрф - 14,5%;
- лдпр - 10,1%;
- "Новые люди" - 8,4%;
- "Справедливая россия" - 6,0%.
В то же время, по данным издания "Важные истории", на 4,5 тысячи участков в россии в первый день выборов могли иметь место случаи вброса бюллетеней.
Издание отмечает, что такие показатели могут свидетельствовать о фальсификациях. Больше всего таких участков журналисты зафиксировали в Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Ленинградской, Воронежской, Смоленской, Ивановской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
Дополнительно
В россии наблюдатели сообщают о недопуске на участки и задержаниях. Электоральный аналитик Иван Шукшин также заявил о признаках возможного искусственного завышения явки, ссылаясь на аномальные показатели отдельных территориальных избирательных комиссий. Независимого подтверждения масштабов возможных фальсификаций пока нет.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что лишь 30,8% россиян ожидают, что парламентские выборы в рф пройдут честно, тогда как более половины допускают манипуляции с результатами голосования.