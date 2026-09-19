Украина призвала закрыть культурные центры "Русский дом" по всему миру: Сибига озвучил заявление

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина официально обратилась к правительствам всех стран, где действуют сети российских культурных центров "Русский дом", с призывом признать угрозу, которую они представляют для национальной безопасности, и принять меры для ограничения их деятельности и полного закрытия. Об этом Сибига написал в X, передает УНН.

Нельзя недооценивать когнитивную составляющую современной войны. россия ведет глобальную борьбу за умы людей с помощью всеобъемлющей сети инструментов и каналов, в частности "Россотрудничества" и так называемых культурных центров "Русский дом"

Министр отметил, что фактически они служат инструментами дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

Мы приветствуем меры, принятые властями по всей Европе для блокирования этих сетей, в частности в Германии, где вчера в Берлине был закрыт "Русский дом" после многих лет пагубного влияния. Наш общий европейский дом - не место для "русских домов", которые пропагандируют военную пропаганду и активно работают над подрывом мира в Европе

Он подчеркнул, что, несмотря на волну закрытий, некоторые из этих центров дезинформации продолжают действовать как минимум в семи европейских странах. Масштабы деятельности сети в Африке, Центральной и Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке еще больше. В нескольких странах ее официальная инфраструктура остается нетронутой. В некоторых странах "Русский дом" интегрирован в дипломатическую инфраструктуру россии.

Украина официально обратилась к правительствам всего мира с просьбой признать угрозу, которую эта сеть представляет для их национальной безопасности. Мы привели аргументы в пользу ограничения их деятельности и полного закрытия