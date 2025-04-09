Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.
По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
Украина готова принять военный контингент, но есть разногласия с партнерами по численности. Зеленский видит союз Европы и США в гарантиях безопасности.
ВОЗ сообщает о прекращении лечения ВИЧ и других болезней в 50 странах из-за остановки финансирования USAID. Трамп приостановил работу агентства, которое ежегодно тратит $40 млрд на гуманитарную помощь.
6 февраля мир отмечает День без мобильного телефона, День бармена и День борьбы с операциями, которые калечат женские органы. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.
Летний период на европейском газовом рынке превращается из традиционно спокойного в сезон высоких рисков. Из-за сокращения поставок из России и геополитических факторов, летние цены на газ превышают зимние.
В 2023 году 51100 женщин и девушек погибли от рук партнеров или родственников, в среднем это 140 жертв ежедневно. Самый высокий показатель зафиксирован в Африке - 21 700 жертв за год.
Экспорт российского СПГ за январь-октябрь достиг 26,4 млн тонн, из которых 51% поступило в Европу. В октябре объем экспорта составил 2,97 млн тонн, что стало самым высоким показателем за год.
Компания Intelsat подтвердила полную потерю своего спутника 33e из-за «аномалии». Космические силы США отслеживают около 20 фрагментов, а ExoAnalytic Solutions сообщает о 57 частях космического мусора.
Объемы поставок нефти из России выросли до 3,47 млн баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с конца июня.
Как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики.
С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - аграрная продукция. Экспорт осуществлялся в 50 стран мира, а круглосуточный режим увеличил показатели на 20%.
11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.
По данным WWF, численность диких животных в мире уменьшилась на 73% с 1970 года из-за влияния человека. Больше всего пострадали пресноводные виды, основными угрозами являются потеря среды обитания и чрезмерная эксплуатация.
Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими. Это символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике.
По мнению ученых, предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты популяция носорогов существенно сокращаться.
Россия ведет информационную кампанию о Курщине для внутренней и внешней аудитории. Цель - дискредитировать Украину, распространить фейки о «добровольной» сдаче в плен и уменьшить сообщения об успехах ВСУ.
Родиной воздушных змеев считается Китай, где они появились около трех тысяч лет назад. Змеев изготавливали в основном в виде мифологических существ.
На Олимпийских играх в Париже работал Украинский дом Volia Space, который посетили более 15 тысяч гостей. Проект стал важным медийным центром и местом культурной дипломатии, рассказывая миру об Украине.
Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Проект определяет принципы гражданства и основания для его потери, в частности при приобретении гражданства государства-агрессора.
Украина может ощутить последствия обвала, который произошел на фондовых рынках в Азии. Он может проявиться в снижении доходов от экспорта.
Мировые фондовые рынки восстанавливаются после вчерашнего обвала. Индексы растут, но эксперты предупреждают, что стабилизация может быть временной и зависит от экономики США и действий ФРС.
Российская компания Urals начала поставки нефти в Азию через Северный Ледовитый океан. Первый танкер со 100 000 тонн нефти отправился из порта Приморск в Китай через Баренцево море.
Римский Колизей открыл двери для ночных экскурсий, чтобы избежать дневной жары и толп. Часовые туры проводятся каждый четверг и стоят дороже обычных посещений.
Астероид Апофис диаметром 340-375 метров пройдет в 32 000 км от Земли в 2029 году. NASA и ESA планируют отправить космические корабли для изучения этого редкого события.
Экспорт агропродукции Украины вырос на 5% до $12,45 млрд в первом полугодии 2024 года. ЕС остается главным импортером, а экспорт в Африку увеличился в 1,7 раза.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.
Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.
Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.