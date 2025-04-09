$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27981 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40658 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47187 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54131 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66461 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56278 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55584 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119078 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81593 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225824 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86535 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19801 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16722 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15524 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17150 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86608 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119081 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225826 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402950 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395402 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10813 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15570 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16764 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 19845 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75032 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Азия

Новости по теме

Как Азия спасает экономику от тарифов Трампа: стратегии Японии, Индии, Южной Кореи

Азиатские страны реагируют на тарифы США, защищая свои финансовые интересы. Япония ведет переговоры, Южная Корея оказывает поддержку автопроизводителям, Индия снижает ставки.

Экономика • 9 апреля, 11:30 • 7222 просмотра

Март этого года стал самым теплым в Европе за всю историю наблюдений - исследование

По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.

Общество • 8 апреля, 09:22 • 8462 просмотра

Молоко в Украине подешевеет: в чем причина

В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.

Экономика • 31 марта, 16:53 • 35772 просмотра

Видим союз Европы и США по гарантиям безопасности - Зеленский

Украина готова принять военный контингент, но есть разногласия с партнерами по численности. Зеленский видит союз Европы и США в гарантиях безопасности.

Война • 25 марта, 21:35 • 32050 просмотра

50 стран пострадали от приостановки финансирования USAID - ВОЗ

ВОЗ сообщает о прекращении лечения ВИЧ и других болезней в 50 странах из-за остановки финансирования USAID. Трамп приостановил работу агентства, которое ежегодно тратит $40 млрд на гуманитарную помощь.

Здоровье • 13 февраля, 08:42 • 110838 просмотра

Всемирный день без мобильного телефона и международный день бармена: что еще отмечают 6 февраля

6 февраля мир отмечает День без мобильного телефона, День бармена и День борьбы с операциями, которые калечат женские органы. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.

Общество • 6 февраля, 04:59 • 31231 просмотра

Европейский газовый рынок: почему лето станет большим вызовом, чем зима

Летний период на европейском газовом рынке превращается из традиционно спокойного в сезон высоких рисков. Из-за сокращения поставок из России и геополитических факторов, летние цены на газ превышают зимние.

Экономика • 28 января, 14:04 • 38667 просмотра

В 2023 году в среднем 140 женщин и девочек ежедневно погибали от рук партнеров или родственников - ООН

В 2023 году 51100 женщин и девушек погибли от рук партнеров или родственников, в среднем это 140 жертв ежедневно. Самый высокий показатель зафиксирован в Африке - 21 700 жертв за год.

Новости Мира • 25 ноября, 10:57 • 13913 просмотра

Несмотря на санкции, в октябре россия экспортировала больше всего СПГ за год

Экспорт российского СПГ за январь-октябрь достиг 26,4 млн тонн, из которых 51% поступило в Европу. В октябре объем экспорта составил 2,97 млн тонн, что стало самым высоким показателем за год.

Экономика • 1 ноября, 13:06 • 15966 просмотра

Созданный Boeing спутник развалился в космосе

Компания Intelsat подтвердила полную потерю своего спутника 33e из-за «аномалии». Космические силы США отслеживают около 20 фрагментов, а ExoAnalytic Solutions сообщает о 57 частях космического мусора.

Новости Мира • 23 октября, 07:10 • 17193 просмотра

Объемы поставок нефти из россии морем выросли до самого высокого уровня с июня - Bloomberg

Объемы поставок нефти из России выросли до 3,47 млн баррелей в день, достигнув самого высокого уровня с конца июня.

Экономика • 22 октября, 13:56 • 21593 просмотра
Эксклюзив

Новые предприятия, гранты для бизнеса, инвестиции: как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики

Как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики.

Экономика • 14 октября, 12:52 • 126206 просмотра

Более 50 млн тонн украинской агропродукции транспортировано по морскому коридору - Минобновление

С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - аграрная продукция. Экспорт осуществлялся в 50 стран мира, а круглосуточный режим увеличил показатели на 20%.

Экономика • 11 октября, 15:24 • 30520 просмотра

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.

УНН Lite • 11 октября, 03:03 • 119538 просмотра

За полвека численность диких животных в мире сократилась более чем на 70% - отчет WWF

По данным WWF, численность диких животных в мире уменьшилась на 73% с 1970 года из-за влияния человека. Больше всего пострадали пресноводные виды, основными угрозами являются потеря среды обитания и чрезмерная эксплуатация.

Новости Мира • 10 октября, 23:48 • 17080 просмотра

Китайские корабли впервые патрулируют Арктику совместно с российскими войсками

Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими. Это символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике.

Новости Мира • 2 октября, 10:32 • 12803 просмотра

22 сентября: Всемирный день носорога, Осеннее равноденствие, День белого шоколада

По мнению ученых, предки современных носорогов появились на нашей планете более 30-ти миллионов лет назад. С XIX века из-за бесконтрольной охоты популяция носорогов существенно сокращаться.

УНН Lite • 22 сентября, 03:07 • 110159 просмотра

рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

Россия ведет информационную кампанию о Курщине для внутренней и внешней аудитории. Цель - дискредитировать Украину, распространить фейки о «добровольной» сдаче в плен и уменьшить сообщения об успехах ВСУ.

Война • 18 августа, 12:35 • 36332 просмотра

16 августа: Всемирный день воздушных змеев, Ореховый Спас

Родиной воздушных змеев считается Китай, где они появились около трех тысяч лет назад. Змеев изготавливали в основном в виде мифологических существ.

УНН Lite • 16 августа, 03:07 • 108788 просмотра

Volia Space: как Украина на Олимпийских играх рассказывала о войне

На Олимпийских играх в Париже работал Украинский дом Volia Space, который посетили более 15 тысяч гостей. Проект стал важным медийным центром и местом культурной дипломатии, рассказывая миру об Украине.

Общество • 15 августа, 15:24 • 20619 просмотра

Зеленский подал еще один законопроект о множественном гражданстве

Президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Проект определяет принципы гражданства и основания для его потери, в частности при приобретении гражданства государства-агрессора.

Общество • 7 августа, 19:16 • 54049 просмотра

Эксперт назвала возможные последствия обвала азиатских фондовых рынков и спрогнозировала, что будет дальше

Украина может ощутить последствия обвала, который произошел на фондовых рынках в Азии. Он может проявиться в снижении доходов от экспорта.

Экономика • 7 августа, 07:56 • 35796 просмотра

На финансовых рынках восстанавливается спокойствие, после спада 5 августа - СМИ

Мировые фондовые рынки восстанавливаются после вчерашнего обвала. Индексы растут, но эксперты предупреждают, что стабилизация может быть временной и зависит от экономики США и действий ФРС.

Экономика • 6 августа, 10:02 • 20483 просмотра

россия начала поставлять нефть в Азию через Северный Ледовитый океан - СМИ

Российская компания Urals начала поставки нефти в Азию через Северный Ледовитый океан. Первый танкер со 100 000 тонн нефти отправился из порта Приморск в Китай через Баренцево море.

Новости Мира • 30 июля, 17:30 • 25055 просмотра

На фоне дневной жары: римский Колизей предложил ночные экскурсии

Римский Колизей открыл двери для ночных экскурсий, чтобы избежать дневной жары и толп. Часовые туры проводятся каждый четверг и стоят дороже обычных посещений.

Культура • 24 июля, 16:45 • 105113 просмотра

К Земле приближается астероид диаметром более 340 метров - NASA

Астероид Апофис диаметром 340-375 метров пройдет в 32 000 км от Земли в 2029 году. NASA и ESA планируют отправить космические корабли для изучения этого редкого события.

Технологии • 23 июля, 13:16 • 14174 просмотра

За первое полугодие экспорт украинских продуктов питания в ЕС и Африку вырос

Экспорт агропродукции Украины вырос на 5% до $12,45 млрд в первом полугодии 2024 года. ЕС остается главным импортером, а экспорт в Африку увеличился в 1,7 раза.

Экономика • 23 июля, 07:13 • 25681 просмотра

Дмитрий Кулеба стал почетным гостем ежегодного совещания послов Литовской Республики

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Литве за мощную поддержку, включая 1,2 млрд евро помощи, гостеприимство для украинских беженцев и адвокацию членства Украины в ЕС и НАТО, во время своего онлайн-обращения к литовским послам.

Война • 16 июля, 00:40 • 113042 просмотра

МИД Украины расширил доступ к консульским услугам за рубежом: добавились 24 учреждения в 20 странах

Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.

политика • 15 июля, 12:54 • 30920 просмотра

Сегодня День украинских миротворцев: создание первого батальона, самые удачные миссии, потери

Украина, как независимое государство, впервые присоединилась к миротворческим контингентам ООН в 1992 году на территории Югославии, где шла кровавая гражданская война.

Общество • 15 июля, 03:41 • 20826 просмотра