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Во Франции зафиксировали первый случай инфицирования вирусом Шамонд

Киев • УНН

 • 2410 просмотра

Во Франции зафиксировали первое заражение человека вирусом Шамонд, пациент умер. Власти заявили, что угрозы для населения нет.

Во Франции зафиксировали первый случай инфицирования вирусом Шамонд

Во Франции впервые зафиксировали случай заражения человека вирусом Шамонд — пациент умер, однако медики уверяют, что угрозы для населения нет. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Этот пациент умер, но власти подчёркивают, что это был особый случай, и в целом вирус не представляет угрозы для людей

— говорится в сообщении.

Вирус Шамонд обычно передаётся среди животных через укусы мелких кровососущих насекомых. Он циркулирует в Африке и Азии уже несколько десятилетий, а в Европе его впервые обнаружили этим летом.

В совместном заявлении министерств здравоохранения и сельского хозяйства Франции говорится, что умерший пациент имел серьёзные проблемы с иммунной системой, поэтому этот случай является исключительным.

Справка

Вирус Шамонд — это ортовирус, который распространяется через укусы мелких кровососущих насекомых, преимущественно мокрецов. Основными хозяевами вируса являются крупный рогатый скот, у которого он вызывает лихорадку.

Десятилетиями этот вирус циркулировал в Африке и Азии, а в Европе его впервые обнаружили у животных летом 2026 года. Для людей он не представляет массовой угрозы. Случай во Франции стал первым зафиксированным фактом заражения человека, а летальный исход был обусловлен тем, что пациент имел тяжёлый иммунодефицит.

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Ольга Розгон

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