Во Франции зафиксировали первый случай инфицирования вирусом Шамонд

Во Франции впервые зафиксировали случай заражения человека вирусом Шамонд — пациент умер, однако медики уверяют, что угрозы для населения нет. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Этот пациент умер, но власти подчёркивают, что это был особый случай, и в целом вирус не представляет угрозы для людей — говорится в сообщении.

Вирус Шамонд обычно передаётся среди животных через укусы мелких кровососущих насекомых. Он циркулирует в Африке и Азии уже несколько десятилетий, а в Европе его впервые обнаружили этим летом.

В совместном заявлении министерств здравоохранения и сельского хозяйства Франции говорится, что умерший пациент имел серьёзные проблемы с иммунной системой, поэтому этот случай является исключительным.

Справка

Вирус Шамонд — это ортовирус, который распространяется через укусы мелких кровососущих насекомых, преимущественно мокрецов. Основными хозяевами вируса являются крупный рогатый скот, у которого он вызывает лихорадку.

Десятилетиями этот вирус циркулировал в Африке и Азии, а в Европе его впервые обнаружили у животных летом 2026 года. Для людей он не представляет массовой угрозы. Случай во Франции стал первым зафиксированным фактом заражения человека, а летальный исход был обусловлен тем, что пациент имел тяжёлый иммунодефицит.

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